Best Buddies RD

La Fundación Best Buddies RD celebrará su IV Congreso de Inclusión Social y Laboral

El congreso contará con paneles temáticos enfocados en ciudades inclusivas, turismo inclusivo y buenas prácticas empresariales

    La Fundación Best Buddies RD celebrará su IV Congreso de Inclusión Social y Laboral
    La Fundación Best Buddies RD anuncia la realización de su IV Congreso de Inclusión Social y Laboral. (FUENTE EXTERNA)

    La Fundación Best Buddies República Dominicana anuncia la realización de su IV Congreso de Inclusión Social y Laboral.

    Este evento se llevará a cabo el jueves 12 de febrero, en el JW Marriott Santo Domingo, Salón Cacicazgo, en horario de 8:30 de la mañana a 1:30 de la tarde y las boletas están a la venta a través de la plataforma Ticket Max.

    Infografía

    Este congreso se consolida como una de las principales plataformas nacionales para el diálogo, la reflexión y la articulación entre actores del sector público, privado, organizaciones de la sociedad civil y líderes comunitarios, con el objetivo de continuar impulsando oportunidades reales de inclusión social y laboral para las personas con discapacidad en la República Dominicana.

    Paneles temáticos

    Durante esta cuarta edición, el congreso contará con paneles temáticos de alto impacto, entre los que se destacan:

    • Ciudades inclusivas, un espacio para debatir el rol de los gobiernos locales.
    • El urbanismo, la movilidad y los servicios públicos en la construcción de entornos accesibles y participativos para todas las personas.
    • Turismo inclusivo, enfocado en las oportunidades y desafíos del sector turístico para consolidarse como un motor de inclusión.

    Además de los paneles, el IV Congreso de Inclusión Social y Laboral será un punto de encuentro para el intercambio de buenas prácticas, experiencias exitosas y la generación de alianzas estratégicas que fortalezcan el compromiso del país con una sociedad más equitativa.

    Con esta iniciativa, Best Buddies República Dominicana promueve su misión de promover la inclusión social y laboral de personas con discapacidad intelectual y del desarrollo (DID), apostando al trabajo conjunto como vía para avanzar hacia un desarrollo más inclusivo.

