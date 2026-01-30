Catherine Rosario presenta su primer evento motivacional "Sembrando Luz"

La empresaria y fundadora de Health Mi Luz, Catherine Rosario, llevó a cabo su primer evento motivacional, marcando el nacimiento de su comunidad "Sembrando Luz", una iniciativa enfocada en el crecimiento personal, la sanación emocional y el fortalecimiento espiritual de mujeres que buscan vivir con propósito.

El encuentro, celebrado en el restaurante Bocaditos Bistro, reunió a más de 90 mujeres en una noche cargada de reflexión, fe, amor propio y transformación personal, en una actividad donde se abordaron temas como la sanación interior, el propósito de vida, el amor de Dios y el poder del cambio consciente, impactando positivamente a las asistentes y sentando las bases de una comunidad que continuará reuniéndose de forma mensual.

El evento contó con participaciones especiales como:

La mentora transformacional y conferencista Nilvia Sención

La profeta y creadora de contenido, Mayerlyn Gómez

La publicista Isveny Pichardo

Con esta iniciativa, Catherine Rosario se consolida no solo como empresaria, sino también como una líder comprometida con llevar luz a otras mujeres a través de su historia, su fe y su testimonio de vida.

Esta primera edición marca el comienzo de una agenda de encuentros continuos. (FUENTE EXTERNA)

La producción y coordinación general del evento estuvo a cargo de Media Pichardo, reafirmando su experiencia en la creación de espacios de impacto social y comunitario en la ciudad de Nueva York, mientras que la música estuvo a cargo de la artista Neillyn Firpo, quien estuvo amenizando la velada.

Esta primera edición marca el comienzo de una agenda de encuentros continuos, a través de los cuales la comunidad "Sembrando Luz" seguirá reuniéndose de manera mensual, ampliando su impacto y consolidándose como un espacio constante de acompañamiento y crecimiento para mujeres.