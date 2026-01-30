Fabriarte presenta credenciales al mercado dominicano

Génesis Pujols, Melvin González, Isabel Ortiz, María Henríquez, Yolenny Castillo, Rubén y Miosotis Joaquín participaron en la actividad de Fabriarte. ( FUENTE EXTERNA )

Fabriarte, empresa dedicada al diseño de muebles, cocinas modulares de múltiples funciones, clósets inteligentes, entre otros, presentó formalmente sus servicios durante el marco del evento Floreciendo 3.0, realizado en Acrópolis Business Mall.

Las palabras centrales del evento estuvieron a cargo de su CEO, Yolenny Castillo, quien resaltó "Fabriarte nació en mi corazón y pensamiento desde hace poco, por tantos intentos de emprendimiento que experimentamos, uno de ellos viene desde lo más profundo, es el que toma la fuerza de alinearte a ese norte que te dirige, cuando tomamos la decisión en el negocio que emprendemos".

Durante la actividad fue presentado el equipo directivo que compone la misma encabezada por Yolenny Castillo -presidente, Esmelin González -vicepresidente, Gabriela Bautista, RRHH, Miosotis Joaquín, Publicidad y Mercadeo, Wascar Storming - Gerente de Producción, María Rodríguez, Operadora de Máquina y Tapicería, Isabel Ortiz, Ejecutivo y Mayelin Espinal, Contable.

Al evento asistieron empresarias, emprendedoras y personalidades de la vida social.

Miosotis Joaquín, Yenny Guzmán y Rosanna Suazo. Yolenny Castillo

Para Castillo, Fabriarte es un sueño hecho realidad, que brinda un servicio de calidad. "Desde pequeña vengo de una familia compuesta por mi padre que era ebanista y mi madre que tenía un colmado y he tenido esa determinación de forjar una empresa de fabricación de muebles. Esta me conecta con lo más profundo de mis sentimientos, siempre me han gustado los diseños de madera, los muebles y destacarme, que cada mujer conecte con cada pieza que es elaborada en Fabriarte, el arte por un hogar cómodo y acogedor con piezas únicas y funcionales, Fabriarte, tu aliado en el tiempo", afirma.

A Fabriarte la distinguen sus líneas modulares funcionales, pensadas en comodidad exclusiva y duradera en el tiempo. Entre sus servicios está la fabricación y remodelación de muebles; clóset y cocinas modulares; renovación de muebles en general y marca exclusiva de colchón.

En los materiales utilizan una combinación de hidrófugo brasileño e hidrófugo laminado, pino, caoba, cedro.

Resaltaron como sus distinciones el amor por construir desde cero, donde cada pieza se vuelve parte del hogar, donde cada diseño y mueble hecho a mano es una creación inspirada de cada cliente que llega a la fábrica con una idea.

Esta idea se plasma y se hace realidad y cada producto no solo lleva tela y madera, sino también está lleno de esfuerzo, dedicación y propósito.

Sobre Fabriarte

Fabriarte es una empresa dominicana dedicada a la fabricación de muebles artesanales, cuyo nombre refleja su esencia: Fe, Femenina, Familiar; Fábrica y Arte.

Desde sus inicios, Fabriarte se ha distinguido por combinar la creatividad artesanal con altos estándares de calidad, ofreciendo piezas que unen funcionalidad, diseño y durabilidad.

Su misión es liderar el mercado regional y nacional, satisfaciendo las necesidades de sus clientes mediante un servicio excelente, fundamentado en la seriedad y el compromiso con el trabajo bien hecho.

Con una visión orientada al crecimiento sostenido, Fabriarte aspira a consolidarse como una marca reconocida a nivel nacional e internacional dentro del sector mobiliario, destacándose por la calidad de sus productos y la cercanía con sus clientes, a través de salas de venta en las principales ciudades del país.

Sus valores, fe, amor, pasión, compromiso, responsabilidad y puntualidad, guían cada proceso productivo y cada relación comercial, reafirmando su identidad como una empresa confiable, humana y orientada a la excelencia.

Para más información sobre esta empresa se puede acceder a su cuenta de Instagram: @fabriarte17