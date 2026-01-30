La Fundación Speak Up DR impulsa proyecto que abre oportunidades académicas internacionales

Sarah Diana Peña González y Sofía Ramírez Álvarez creadoras de Speak Up DR junto a Miry Belliard, Sergio Reyes, Camille Espejo y Darío García, grupo de estudiantes ganadores del Liceo Nuestra Señora del Carmen. ( FUENTE EXTERNA )

Con la convicción de que la equidad, la formación y el acompañamiento son motores reales de transformación social, la Fundación Speak Up DR impulsa un proyecto educativo que permite a jóvenes dominicanos de escasos recursos acceder a experiencias académicas internacionales a través del debate.

La iniciativa acompaña a un grupo de estudiantes del Liceo Nuestra Señora del Carmen, quienes se preparan para participar en un torneo internacional de debate que se celebrará en febrero de 2026, en la ciudad de Cambridge, Massachusetts, en la Universidad de Harvard.

El equipo de estudiantes está conformado por Miry Belliard, Sergio Reyes, Camille Espejo y Darío García, primer grupo de escuelas públicas en participar.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/30/3-estudiantes-del-liceo-nuestra-senora-del-carmen-que-participaron-7222753a.jpg Estudiantes del Liceo Nuestra Señora del Carmen que participaron en esta iniciativa. (FUENTE EXTERNA)

Nuevos horizontes

Más allá de la competencia, el proyecto apuesta por abrir nuevos horizontes, fortalecer habilidades esenciales y reafirmar el talento joven cuando encuentra orientación y respaldo.

El programa nace del compromiso de Sarah Diana Peña González y Sofía Ramírez Álvarez, quienes, conscientes de las oportunidades que han tenido, decidieron involucrarse activamente para que otros estudiantes, con menos recursos económicos, también puedan acceder a espacios académicos de alto nivel.

Con el acompañamiento del Ministerio de Educación, la iniciativa ha logrado consolidarse y movilizar a la comunidad educativa. Docentes, compañeros del centro educativo y familias se han integrado en actividades de recaudación de fondos, construyendo un esfuerzo colectivo que trasciende el aula y fortalece el sentido de comunidad.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/30/2-renata-schall-sofia-ramirez-sarah-diana-pena-francesca-lluberes-y-ema-olivares-63a7ca61.jpg Renata Schall, Sofía Ramírez, Sarah Diana Peña, Francesca Lluberes y Ema Olivares. (FUENTE EXTERNA)

Acompañar estos procesos no significa únicamente respaldar un viaje o una competencia, sino contribuir a la construcción de trayectorias de vida marcadas por el acceso, la preparación y la confianza en el propio talento.