Médico Express y la Asociación de Hoteles de Santo Domingo sellan alianza

El acuerdo fue suscrito por el doctor Alejandro Cambiaso, presidente ejecutivo de Médico Express, y Yudit García, presidenta de la AHSD. ( FUENTE EXTERNA )

Médico Express y la Asociación de Hoteles de Santo Domingo (AHSD) firmaron un Acuerdo Interinstitucional de Cooperación que integra hotelería y salud para fortalecer la seguridad del turista, mejorar la experiencia del huésped y posicionar a Santo Domingo como destino de turismo de salud y bienestar.

El acuerdo, en el marco de FITUR 2026, fue suscrito por el doctor Alejandro Cambiaso, presidente ejecutivo de Médico Express, y Yudit García, presidenta de la AHSD.

El doctor Cambiaso afirmó que esta alianza aporta valor tangible a la industria hotelera, mejora la seguridad del huésped, fortalece la respuesta del personal ante urgencias y eleva la experiencia del visitante con acceso a salud de calidad internacional.

Por su parte, Yudit García señaló que este compromiso fortalece la competitividad de los hoteles de la capital al integrar prevención, capacitación y un modelo de atención coordinado que agrega confianza y diferenciación a Santo Domingo como destino.

A partir de esta firma, los hoteles miembros de la AHSD disponen de un canal directo de referimiento hacia Médico Express para urgencias, consultas, imágenes diagnósticas, laboratorio clínico, gastroenterología, odontología, oftalmología y cirugía ambulatoria, bajo protocolos de respuesta rápida, atención bilingüe y coordinación institucional, indica una nota de prensa.

El convenio establece además una línea exclusiva de coordinación para referimientos, orientación inmediata y soporte logístico, con el objetivo de asegurar tiempos óptimos de atención y una ruta clara para cada caso.

Telemedicina y departamento internacional

Como parte del pacto de colaboración, Médico Express incorpora telemedicina y seguimiento remoto para apoyar evaluaciones iniciales, orientación clínica y continuidad de cuidado cuando aplique. Esta oferta se complementa con su departamento internacional, diseñado para coordinar la atención de visitantes y pacientes internacionales con una experiencia organizada, bilingüe y centrada en la persona.

El acuerdo incluye programas de chequeos ejecutivos y prevención para directivos y colaboradores de los hoteles afiliados, con tarifas preferenciales. También contempla beneficios recíprocos para impulsar experiencias integradas de salud y hospedaje, bienestar corporativo y campañas preventivas orientadas a estilos de vida saludables.

Médico Express respalda esta alianza con credenciales únicas en la región. Es el primer centro de salud certificado Fitwel en Latinoamérica, el primero en Centroamérica certificado por Global Healthcare Accreditation GHA y el centro de salud con más profesionales certificados en turismo médico CMTP del mundo.