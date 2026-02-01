Futurum Educandi impulsa la inserción laboral de jóvenes en el sector hotelero y gastronómico

Tomás Lucero, director académico de Futurum Educandi, Eduardo Zorrilla, Tomas Nobo, propietario de Trigo Cacao, y Thomas Sartori, presidente de Futurum Educandi. ( FUENTE EXTERNA )

El primer día de trabajo no siempre es solo una fecha en el calendario. Para Eduardo Zorrilla, representa el inicio de una nueva etapa construida paso a paso durante un año de aprendizaje, esfuerzo y acompañamiento como beneficiario del Plan de Formación e Inclusión Laboral de la Fundación Futurum Educandi, impulsado por Asonahores.

Hoy, ese camino se traduce en su incorporación formal al equipo de Trico Cacao, donde comienza su vida laboral.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/01/fcc1aeb9-a71e-4728-812a-ac80c1a828f0-3ba3d76a.jpg Eduardo Zorrilla yTomas Nobo, propietario de Trigo Cacao. (FUENTE EXTERNA)

La llegada de Eduardo a la empresa es el resultado de un proceso profundo de preparación: un año completo de formación orientado a entregar herramientas técnicas, sociales y laborales, y a generar las condiciones necesarias para una transición real y sostenible al mundo del trabajo.

Durante este proceso, Eduardo no solo adquirió competencias laborales, sino también confianza, autonomía y claridad sobre su rol en un entorno profesional.

Modelo de oportunidad real de empleo

Este logro forma parte de la primera cohorte del Plan de Formación e Inclusión Laboral, integrada por 20 jóvenes beneficiarios, quienes iniciarán de manera progresiva su inserción laboral en el sector hotelero y gastronómico.

Se trata de un modelo que busca generar oportunidades reales de empleo, con acompañamiento y preparación previa, alineadas a las necesidades del sector.

Actualmente, más de 100 jóvenes se encuentran en lista de espera para formar parte del programa, lo que evidencia la alta demanda y el impacto de esta iniciativa.

Frente a este escenario, la fundación se encuentra en un proceso activo de reclutamiento de becas, con el objetivo de conformar nuevos grupos de formación y ampliar el alcance del programa.

El proceso de Eduardo fue acompañado de manera cercana por Futurum Educandi, fundación que impulsa programas de inclusión laboral en el sector de hoteles y restaurantes, trabajando junto a las familias, las empresas y los jóvenes para asegurar transiciones laborales respetuosas, progresivas y alineadas con los talentos de cada participante.

Para su familia, este momento tiene un significado profundo. Su madre lo expresa con emoción y orgullo:

"Verlo llegar a este punto es una alegría enorme. Ha sido un camino largo, de mucho esfuerzo, y hoy verlo trabajar, sentirse capaz y reconocido, es algo que como mamá emociona profundamente", asegura su progenitora.

La historia de Eduardo es una muestra concreta de que la inclusión laboral no es un gesto simbólico, sino el resultado de procesos bien diseñados, alianzas comprometidas y una convicción compartida: cuando existen oportunidades reales, el talento encuentra su lugar.

Desde Futurum Educandi, presidido por Thomas Sartori, se destaca este paso como un ejemplo del impacto que pueden generar los planes de formación con adaptaciones curriculares para personas con discapacidad y el trabajo colaborativo entre organizaciones, empresas y familias, abriendo caminos hacia un futuro más inclusivo.