Dave & Buster´s abre sus puertas en BlueMall Santo Domingo

La marca global de entretenimiento y gastronomía Dave & Buster´s abrió su primera ubicación en República Dominicana y primera franquicia en América Latina, ubicada en el piso cuatro de BlueMall Santo Domingo.

La llegada de la marca es posible gracias a una alianza estratégica con Grupo Pais, operador líder de franquicias globales y desarrollos comerciales en el Caribe.

La apertura fue celebrada con una fiesta de prensa y VIPs, que reunió a más de 450 invitados, incluyendo líderes empresariales, medios de comunicación, personalidades, creadores de contenido y aliados estratégicos, quienes vivieron de primera mano la experiencia integral que distingue a Dave & Buster´s.

Con más de 222 locales en América del Norte, incluyendo Estados Unidos y Canadá, Dave & Buster´s ofrece una propuesta única que combina entretenimiento interactivo, gastronomía americana y un ambiente social vibrante. Su llegada a Santo Domingo representa un hito clave dentro de su estrategia de expansión internacional.

"La apertura de Dave & Buster´s en República Dominicana marca un paso significativo en nuestra estrategia de crecimiento global", expresó Antonio Bautista, Chief International Development Officer de Dave & Buster´s.

"Nuestra alianza con Grupo Pais, reconocido por su enfoque innovador y centrado en el consumidor, nos permite establecer un nuevo estándar de entretenimiento en la región".

El corazón de Santo Domingo

Shantal Espinal y Gabriela Benoit. Cynthia Carrasco, Fernando Sapeg, Giuliana Ferrari, Juan Carlos Pais y Ana Carolina Blanco. Mari´a Laura Marranzini, Giuliana Molina y Mari´a Jose´ Ferru´a

La nueva ubicación de Dave & Buster´s cuenta con una impresionante infraestructura de 3,200 m², diseñada para ofrecer experiencias memorables a familias, jóvenes y público corporativo:

Zona Arcade: 1,140 m² con más de 98 juegos

1,140 m² con más de Bowling: 207 m² con experiencias como Hyper Bowling y Flyin´ Ducks

207 m² con experiencias como y Social Bays: Tres espacios privados para celebraciones y eventos grupales

Tres para celebraciones y Zona Watch: 140 m² con pantallas de hasta 480 pulgadas para vivir el deporte en gran formato

140 m² con pantallas de hasta para vivir el deporte en Restaurante + Bar: Cocina americana y bebidas premium en un ambiente social dinámico

Este modelo insignia de la marca, Eat, Drink, Play & Watch, transforma el "eatertainment" en una experiencia moderna, social y multidimensional.

"El compromiso de Dave & Buster´s con una oferta de entretenimiento y gastronomía de clase mundial conecta perfectamente con la demanda local de experiencias innovadoras", afirmó Juan Carlos Pais, CEO de Grupo Pais. "Esta alianza está llamada a redefinir el entretenimiento en nuestro país. El plan perfecto ya es una realidad".

Impulso al turismo urbano y al desarrollo local

Además de consolidarse como un nuevo punto de encuentro para residentes y turistas, Dave & Buster´s Santo Domingo impulsa la generación de empleo local, fortalece alianzas público-privadas y amplía la oferta urbana y turística de la ciudad, posicionándose como un nuevo referente de entretenimiento moderno en la República Dominicana.

Dave & Buster´s en Santo Domingo no es solo una apertura: es una experiencia pionera en América Latina que posiciona al país como un referente regional en entretenimiento de clase mundial.