Brasil rinde homenaje a Juan Pablo Duarte con develación de busto

Por iniciativa del embajador de la República Dominicana en Brasil, Robert Takata, y con la cooperación de la Facultad del Centro Oeste Paulista (FACOP) y de sus autoridades, encabezadas por el Dr. Rafael Pinelli, fue develado el busto del patricio Juan Pablo Duarte en el estado de São Paulo.

Este es un reconocimiento a su legado universal de libertad, educación y dignidad humana. Las palabras de apertura estuvieron a cargo del doctor Rafael Pinelli Henriques, rector de la FACOP, quien destacó la importancia de acoger en el campus universitario la figura de un prócer dominicano cuyo pensamiento trasciende fronteras y generaciones

Durante su intervención, el embajador de la Republica Dominicana en Brasil, Robert Takata, destacó que la develación del busto trasciende lo simbólico, al reafirmar valores fundamentales como la libertad, la soberanía y la educación, principios que mantienen plena vigencia en los espacios universitarios.

Asimismo, el diplomático agradeció al Instituto Duartiano de la República Dominicana por la donación del busto y a las autoridades de la FACOP por acoger este homenaje con visión institucional.

Posteriormente, la cónsul de la República Dominicana en São Paulo, señora Hanoi Sánchez, ofreció palabras en las que resaltó el valor de la diplomacia cultural y el papel de la educación como puente entre los pueblos.

Detalles del acto

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/02/foto-2-desvelizamiento-2e42b9b2.jpeg Autoridades académicas, diplomáticas y militares encabezaron el acto. (FUENTE EXTERNA)

La ceremonia para la develización contó con la presencia de autoridades académicas, diplomáticas, militares, así como estudiantes dominicanos. El acto incluyó la ejecución de los himnos nacionales de Brasil y de la República Dominicana, así como una ofrenda floral y la donación de la Bandera Nacional Dominicana a la FACOP.

Este homenaje incorporó de manera permanente la figura del Patricio dominicano a un espacio universitario estratégico para la República Dominicana, donde cientos de estudiantes dominicanos se forman cada año en diversas ramas vinculadas a la medicina y la odontología.