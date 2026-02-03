×
Ágora beneficia a tres fundaciones dominicanas con Regala Sonrisas 2025

Esta iniciativa brinda la oportunidad de hacer realidad el sueño de recibir el aporte a través de diferentes mecánicas de recaudación

    Expandir imagen
    Ágora beneficia a tres fundaciones dominicanas con Regala Sonrisas 2025
    Representantes de Ágora y Fundación La Merced. (FUENTE EXTERNA)

    El proyecto de responsabilidad social Regala Sonrisa de Ágora Santo Domingo benefició a 671 niños de tres fundaciones fueron beneficiados este año.

    Esta iniciativa, brinda la oportunidad de hacer realidad el sueño de recibir el aporte a través de diferentes mecánicas de recaudación como estaciones de recaudación, fotos con Santa, buzones, entre otros.

    Las fundaciones que participaron de esta décima tercera edición fueron: Fundación Hogar el Faro "Niños para Cristo", destinó lo recaudado a la remodelación del área de baños y la adquisición de materiales básicos de uso diario como pañales, leche en polvo, sábanas y artículos de higiene.

    Asimismo, la Fundación La Merced, utilizaron los fondos para fortalecer su escuela de arte mediante la donación de materiales como pinturas, pinceles, lienzos y cuadernos.

    Finalmente, la Fundación Hogar Vida y Esperanza, destinó lo recaudado en la compra de materiales gastables, sábanas, alimentos básicos y la renovación de mobiliario en mal estado.

    Desde el 2012 hasta la fecha, se ha apoyado a 78 fundaciones impactando a más de 83,990 personas entre niños, niñas, adolescentes y adultos mayores.

    "Una vez más se ha demostrado que en las familias dominicanas reina la solidaridad, la empatía y el amor al prójimo. Esta plataforma solidaria cada año se fortalece más gracias al apoyo de toda la comunidad Ágora:  los clientes, visitantes, colaboradores, inquilinos", explica Cony Taveras, directora comercial del mall.

     

    Sobre las fundaciones beneficiadas

    Expandir imagen
    Infografía
    Representantes de Ágora y Fundación Hogar, Vida y Esperanza (FUENTE EXTERNA)
    • Hogar El Faro "Niños para Cristo", institución con 39 años de trayectoria dedicada al rescate y desarrollo de niños en condiciones de vulnerabilidad. Reciben a los pequeños a través de CONANI y buscan ofrecerles un entorno seguro, amoroso y lleno de oportunidades. Entre sus principales necesidades se encuentran la remodelación del área de baños y la adquisición de materiales básicos de uso diario como pañales, leche en polvo, sábanas y artículos de higiene. Actualmente apoyan a 25 niños y está ubicada en la calle Club de Leones, número 219, Alma Rosa, Santo Domingo Este. 
    • Fundación La Merced, con más de 15 años de labor acompañando a niños y adolescentes en situación de calle o en riesgo de caer en ella. Atienden a más de 600 beneficiarios al año, brindando educación, alimentación y apoyo psicológico. En esta edición, su objetivo de recaudación está orientado a fortalecer su escuela de arte mediante la donación de materiales como pinturas, pinceles, lienzos y cuadernos. Está ubicada en la Avenida Las Palmas No. 7, Las Caobas, Santo Domingo Oeste.
    • Fundación Hogar Vida y Esperanza, organización sin fines de lucro desde enero de 1979, que ofrece atención a adultos con discapacidad y cuidado infantil a niños de familias de escasos recursos, desde los tres meses hasta los cuatro años. Sus necesidades más urgentes incluyen materiales gastables, sábanas, alimentos básicos y la renovación de mobiliario en mal estado. Está ubicada Avenida Independencia 1978, Casa KM 11, Honduras del Oeste, Luz Consuelo Sur, Santo Domingo.
