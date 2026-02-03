Banreservas y Dirección General de Museos formalizan marco entre museos de Santiago

Carlos Andújar, director del DGM; Alieska Díaz, vicepresidenta ejecutiva senior Administrativa de Banreservas; y Daniel García Archibald, vicepresidente de Relaciones Públicas de la entidad financiera, firman convenio de colaboración, en el salón del Consejo de la oficina principal del Banco. ( FUENTE EXTERNA )

El Banco de Reservas y la Dirección General de Museos (DGM) formalizaron un convenio de colaboración interinstitucional entre el Centro Cultural Banreservas y el Museo de Arte de Santiago, ambos espacios localizados en el antiguo hotel Mercedes.

El convenio fue rubricado por Alieska Díaz, vicepresidenta ejecutiva senior Administrativa de Banreservas; Daniel García Archibald, vicepresidente de Relaciones Públicas de la entidad financiera, y Carlos Andújar, director del DGM.

Díaz dijo que, como parte de su programa de responsabilidad social, el presidente ejecutivo Banco, doctor Leonardo Aguilera, ratifica el respaldo a la cultura y el arte para contribuir a su preservación histórica y el desarrollo ciudadano.

De igual manera, Andújar agradeció al presidente Luis Abinader, por su interés de promover esta alianza interinstitucional en beneficio de toda la región norte, así como al Banreservas por hacerla posible para garantizar el éxito de las acciones culturales en esta región.

Detalles del convenio

El documento establece que la entidad financiera será responsable de mantener las condiciones estructurales y seguridad del inmueble, así como la vigilancia y protección de las instalaciones.

Por su parte, la DGM conservará la titularidad, guarda y custodia del patrimonio museográfico, piezas, obras y demás bienes culturales; además de la conservación técnica, su registro y protección, conforme a las normas nacionales e internacionales aplicables.

Asimismo, se definieron los reglamentos para el uso de las áreas comunes, con el fin de mantener una eficiente gestión y manejo de las actividades culturales de ambas organizaciones, fortaleciendo la conservación del patrimonio cultural y su difusión.

El convenio entre Banreservas y el DGM responde al plan de gobierno 2024-2028, que contempla el fortalecimiento del sector cultural mediante la modernización de los museos, la preservación del patrimonio histórico y el apoyo de alianzas estratégicas con entidades públicas y privadas.

El Centro Cultural Banreservas y el Museo de Arte de Santiago están ubicados en el antiguo Hotel Mercedes, de la ciudad de Santiago de los Caballeros. El nuevo edificio cuenta con cuatro niveles: en su segundo piso se aloja el Museo, y en el tercer piso, el Centro del Banco.

A través de los años, el Banco de Reservas desarrolla programas de responsabilidad social, apoyando acciones que promueven la educación, la inclusión, el deporte y la cultura. Gracias a su compromiso, asegura sus esfuerzos para que cada proyecto sea sostenible en beneficio de todos los dominicanos.