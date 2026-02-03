Flux Tech celebra la apertura de su oficina en República Dominicana

La empresa Flux Tech, con sede en Guatemala y más de una década de trayectoria en Centroamérica, celebró la consolidación de su operación en la República Dominicana con la apertura de sus oficinas en el Edificio Roble Corporate Center, en el corazón del dinamismo económico y corporativo de la capital.

Esta llegada representa un paso estratégico en la expansión de la empresa hacia el Caribe y la apertura formal del mercado dominicano, reafirmando su confianza en el talento local y en el potencial de las organizaciones nacionales que hoy demandan tecnología de alta calidad, eficiencia y soluciones inteligentes.

La operación local está liderada por un equipo de profesionales con sólida trayectoria en el sector tecnológico. Cindy Pezzarossi, gerente país para la República Dominicana, encabeza esta nueva etapa con una visión clara de crecimiento, liderazgo estratégico y desarrollo del mercado local.

Junto a ella, Yakira Perello, Key Account Manager, aporta su experiencia en la gestión de cuentas clave y el fortalecimiento de relaciones comerciales, asegurando un acompañamiento cercano y personalizado a clientes y aliados.

La dirección regional está a cargo de Luis González, empresario guatemalteco y fundador de Flux Tech, referente del sector tecnológico con más de dos décadas de experiencia, cuya visión estratégica impulsa la expansión de la empresa en Centroamérica, el Caribe y otros mercados de Latinoamérica.

Como empresa especializada en soluciones tecnológicas empresariales y partner de Huawei Cloud, Flux Tech ofrece servicios de infraestructura en la nube y herramientas innovadoras diseñadas para responder a las necesidades reales de las empresas dominicanas.

Su portafolio incluye Factorh, una solución de software orientada a la gestión del talento humano y los procesos de Recursos Humanos, que contribuye a mejorar la eficiencia, el bienestar organizacional y la toma de decisiones.

Enfoque humano

Yakira Perello, Vilma Batista y Cindy Pezzarossi. (FUENTE EXTERNA)

Más allá de la tecnología, Flux Tech se distingue por su enfoque humano y su acompañamiento estratégico. «Entendemos que cada empresa tiene una historia, una meta y un ritmo propio.

Con nuestra llegada a la República Dominicana, reafirmamos el compromiso de impulsar el crecimiento, la competitividad y la innovación del mercado local, aportando soluciones que generan valor real y sostenible», afirmó la gerente país.

Flux Tech fortalece así su presencia regional e irrumpe en el ecosistema empresarial dominicano como una empresa guatemalteca que apuesta por abrir mercado, transferir conocimiento y construir alianzas estratégicas de largo plazo, contribuyendo activamente al futuro digital de las organizaciones del país.

Durante la presentación, Luis González destacó que el nombre Flux proviene del término latino fluxus, que significa flujo, reflejando el espíritu de movimiento, adaptación y cambio continuo que caracteriza a la empresa.

La firma, con más de diez años de experiencia en Centroamérica, continúa su expansión por Latinoamérica, ofreciendo un portafolio de servicios que incluye SAP Business One, Factorh y Huawei Cloud, soluciones que impulsan la eficiencia, la innovación y la gestión inteligente de las organizaciones.