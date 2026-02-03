Hyundai celebra el lanzamiento de Palisade 2026

Alberto Taveras, gerente de ventas de Magna en la zona norte durante el lanzamiento. ( FUENTE EXTERNA )

El Grupo Automotriz Magna y Hyundai presentaron oficialmente en el país la nueva Hyundai Palisade un modelo que personifica el compromiso inquebrantable de la marca con la innovación y el lujo.

El vehículo fue presentado en un emotivo cóctel en el Showroom Magna Santiago, Hyundai reafirma su posición como referente de excelencia en la industria automotriz tras ser galardonado con los prestigiosos premios "Best Buy 2026 de Kelley Blue Book" en la categoría el Mejor SUV Mediano.

Este galardón es el resultado de un año de pruebas rigurosas y evaluaciones expertas que analizan el costo de propiedad, el sentimiento del consumidor y la excelencia en el diseño.

Un diseño familiar

Fernely Lebrón presenta funcionalidades de la Palisade. (FUENTE EXTERNA)

La Hyundai Palisade llega a la República Dominicana como la máxima expresión de versatilidad y exclusividad. Diseñada para superar las expectativas de los usuarios más exigentes, introduciendo mejoras significativas como confort y visibilidad.

Cuenta con ingeniería centrada en la familia con funciones de seguridad avanzada que posicionan a Hyundai como líder en la industria, respaldada por un sistema de tracción integral (AWD) que brinda seguridad tanto en trayectos diarios como en viajes de larga distancia.

"La Hyundai Palisade es mucho más que un SUV, es una declaración de éxito y un refugio para la familia. Con el respaldo del liderazgo tecnológico de Hyundai y la garantía de Magna, este modelo se establece como el nuevo referente de exclusividad y lujo alcanzable en el mercado dominicano", destacó el gerente de Ventas, Alberto Taveras de Magna en la zona norte durante el lanzamiento.

Cada aspecto de la arquitectura de la Hyundai Palisade ha sido desarrollado pensando en el bienestar de todos los pasajeros.

Es un SUV de 3 filas con amplia comodidad, más espacio de carga, tecnologías de seguridad avanzada con nueva cámara integrada en las partes delantera y trasera, y asistencia de conducción en autopista, características que superan las expectativas más exigentes del mercado actual.