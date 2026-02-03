KCP Dynamics inicia nueva década de liderazgo en transformación digital

José Carrero, Pilar Duverge, Federico Muller, Cristina Bermúdez y Orlando Prieto participaron en la actividad de KCP Dynamics. ( FUENTE EXTERNA )

KCP Dynamics, partner regional de Microsoft especializado en soluciones empresariales, conmemoró diez años de operaciones en la República Dominicana con un encuentro exclusivo junto a clientes estratégicos, aliados y líderes empresariales, marcando el inicio de una nueva década de liderazgo en transformación digital con impacto regional.

Más que una celebración, el encuentro representó un punto de proyección hacia el futuro. KCP Dynamics no conmemoró su historia, sino que reafirmó su visión: fortalecer su rol como referente regional en soluciones Microsoft Dynamics, elevando los estándares de transformación digital desde el Caribe hacia América Latina.

El evento se llevó a cabo en el restaurante Larimar y fue concebido como un espacio de conversación estratégica sobre liderazgo, tecnología y sostenibilidad en un entorno empresarial en constante evolución.

Durante las palabras de apertura, Cristina Bermúdez, CEO de KCP Dynamics Caribbean, destacó el momento que vive la compañía y el enfoque que marcará su próxima etapa de crecimiento.

"Cumplir diez años en República Dominicana no es un cierre de ciclo, es el comienzo de una nueva etapa. Hoy entramos a una segunda década con una visión más clara, mayor impacto regional y el compromiso de seguir liderando procesos de transformación digital que generen valor real y sostenible para las organizaciones", explicó.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/03/foto-1-alejandro-alcantara--andrea-velasquez-y-felipe-constanzo-a6321535.jpg Alejandro Alcántara, Andrea Velásquez y Felipe Constanzo. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/03/foto-2-ana-patricia-mejia-silvia-ramirez-y-yudit-maria-ba2c606e.jpg Ana Patricia Mejía, Silvia Ramírez y Yudit María. (FUENTE EXTERNA) ‹ >

Década de operaciones

En sus diez años de operación en República Dominicana, KCP Dynamics ha liderado implementaciones de Microsoft Dynamics en múltiples industrias, superando los 4,000 usuarios activos que hoy operan con soluciones empresariales desarrolladas por la firma.

Este recorrido ha posicionado a la empresa como un socio estratégico para organizaciones que buscan escalar sus operaciones bajo estándares globales, con capacidad probada para ejecutar proyectos complejos a nivel regional.

Este liderazgo ha sido respaldado por reconocimientos de Microsoft en Latinoamérica, incluyendo el Partner of the Year LATAM – categoría Finance, así como su participación en el programa Microsoft FastTrack Partner para Dynamics, siendo el único partner en la República Dominicana con esta certificación.

El encuentro concluyó en un ambiente cercano y distendido, reflejando el espíritu del evento: celebrar con propósito y proyectar el futuro con intención.