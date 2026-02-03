La UNE juramenta nueva directiva

La Unión Nacional de Empresarios (UNE) celebró la juramentación de su nueva junta directiva para el período 2026-2028, en un acto que congregó a destacadas figuras del sector productivo, autoridades gubernamentales, representantes diplomáticos e invitados especiales.

El encuentro, realizado en el Salón Albariño de Cava Alta, se convirtió en un espacio de reencuentro y diálogo entre líderes empresariales, quienes compartieron impresiones sobre los retos y oportunidades de la economía nacional, reafirmando el compromiso del gremio con el desarrollo del país.

Durante la ceremonia, Julio García Batista asumió formalmente la presidencia de la organización, agradeciendo la confianza depositada y destacando la importancia de fortalecer la unidad del sector empresarial. En sus palabras, subrayó la necesidad de impulsar iniciativas que promuevan competitividad, inversión y empleo.

La velada también estuvo marcada por el mensaje de despedida del presidente saliente, Leonel Castellanos Duarte, quien hizo un balance de su gestión y expresó gratitud al equipo que lo acompañó.

"Hoy concluyo esta etapa con un profundo sentido de responsabilidad y agradecimiento. Solo unidos, trabajando con institucionalidad y diálogo, podremos seguir aportando al progreso del país", manifestó, al desear éxitos a la nueva directiva.

Empresarios, dirigentes gremiales y representantes de distintas asociaciones aprovecharon la ocasión para felicitar a las nuevas autoridades y compartir en un ambiente distendido, que combinó formalidad y cercanía.

Los integrantes

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/03/img9607-51ddad24.jpg El encuentro, realizado en el Salón Albariño de Cava Alta, se convirtió en un espacio de reencuentro y diálogo entre líderes empresariales (FUENTE EXTERNA)

La nueva junta directiva estará integrada por:

Ángel Nader

Ángelo Viro

Luis Rojas

Mario Lama

Miguel Dauhajre

Desirée León

Asesores sectoriales.

La noche concluyó entre saludos, fotografías y conversaciones que reflejaron el espíritu de colaboración que distingue a la UNE, reafirmando su papel como punto de encuentro del empresariado dominicano y como plataforma para seguir construyendo consensos en favor del desarrollo nacional.