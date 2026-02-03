Celebrarán primer picazo del centro gastronómico de la Universidad de La Romana

La Universidad de La Romana iniciará la construcción de un Centro Gastronómico que promete ser el primer centro educativo de estas características en el Caribe. ( KEVIN RIVAS/DIARIO LIBRE )

La Universidad de La Romana (UniRomana), que inauguró el presidente de la República acompañado por el Rey de España el pasado 6 de mayo, va a organizar la ceremonia del primer picazo del Centro Gastronómico, adscrito a dicha institución de estudios superiores, el próximo 17 de febrero.

Se trata de la construcción de un edificio de 2,400 metros cuadrados en dos plantas dotado de almacenes, salas de preparación en frío, panificadora, obrador y repostería, así como auditorio y cocinas para que los alumnos puedan practicar las capacidades culinarias que irán aprendiendo a lo largo de los cuatro cursos en que se desarrolla su carrera. Además, dispondrá de cafetería y restaurante.

Inspirado en las escuelas del País Vasco

De este modo, La Romana va a contar con el primer centro educativo de estas características en el Caribe.

El modelo ha sido inspirado a partir de las reputadas escuelas de hostelería existentes en el País Vasco (España).

Su propósito es proporcionar graduados en Gastronomía al amplio sector hotelero y restaurador existente en la República Dominicana. Para ello, contará con profesores del más alto nivel en las diferentes disciplinas de la carrera universitaria de Gastronomía.

A este respecto, no hay que olvidar que la gastronomía contemporánea ha evolucionado hacia un enfoque interdisciplinario que combina ciencia, tecnología e innovación y esto es justamente lo que ofrece la Universidad de La Romana.

Esta especialización demanda profesionales con una sólida formación científica capaces de liderar el desarrollo de nuevos productos y

servicios tanto en la restauración como en la industria alimentaria.

Formación integral y personalizada

Este perfil profesional requiere habilidades en investigación, análisis de alimentos y aplicación de nuevas tecnologías, que respondan a las necesidades del consumidor actual y promuevan el crecimiento sostenible del sector.

La Licenciatura en Gastronomía de UniRomana ofrece una formación integral y personalizada, con asignaturas optativas que permiten a los estudiantes especializarse en áreas de interés como la innovación culinaria o la gestión de restaurantes.

El Centro Gastronómico proporcionará a sus estudiantes la posibilidad de poner en práctica los conocimientos teóricos que vayan aprendiendo a lo largo de sus estudios, preparando a los graduados para enfrentar los retos de la industria gastronómica con una sólida base científica y técnica.

Los estudiantes de la Licenciatura en Gastronomía tienen, y más en un país como la República Dominicana, un gran abanico de salidas profesionales en todos los sectores relacionados como la restauración colectiva, el ámbito comercial, los hoteles y sus departamentos de alimentos y bebidas, la industria alimentaria, entre otros.

Así, podrán desempeñar funciones como: jefe de cocina; gerente en servicios de restauración; jefe de Alimentos y Bebidas, consultor Gastronómico; director de eventos gastronómicos, etc. Un sinnúmero de capacidades profesionales en un sector que, como el turístico, representa ahora mismo el 12% del PIB dominicano.