Casa Brugal inaugura un espacio permanente para la maestría y la excelencia

Con exquisita música y arte en vivo, Casa Brugal dejó formalmente su galería ubicada en el segundo nivel de BlueMall Santo Domingo.

Se trata de Casa Brugal Gallery, un espacio dedicado a la experiencia sensorial y a la comercialización de las expresiones más emblemáticas y elevadas de su portafolio.

"Con una curaduría que combina lo mejor de Brugal con casas legendarias como The Macallan, Casa Brugal Gallery se presenta como un nuevo epicentro del lujo y la sofisticación en Santo Domingo", expresó Mery Melo, vicepresidenta de Mercadeo y Estrategia de Casa Brugal, durante la apertura del espacio.

Aquí los visitantes pueden vivir experiencias de degustación, conocer las historias detrás de cada expresión y apreciar la maestría artesanal que distingue a cada marca.

El portafolio disponible abarca desde rones dominicanos de alta gama hasta destilados de prestigio internacional, reflejando la visión global de Casa Brugal y su compromiso con la calidad y el tiempo como valor esencial.

Obras maestras

La actividad fue amenizada de manera artística por Karina croussett, quien desde principio del acto fue pintando la glorieta del parque de Puerto plata con un cañaveral, usando como lienzo el vestido de la violinista Militza Iankova.

Durante el encuentro inaugural se destacó que Casa Brugal Gallery reúne obras maestras del portafolio de la casa, entre ellas Andrés Brugal 2, Maestro Reserva, Colección Visionaria Edición 2, por citar algunos ejemplos excepcionales.

Estos rones, que ocupan los sitiales más altos de nuestro portafolio, sólo se consiguen cuando se tiene el respaldo de un legado de conocimiento, arte y maestría.

La colección de este nuevo espacio también incluye The Macallan, el whisky de malta más valioso del mundo; que al igual que Ron Brugal que forma parte del portafolio de Edrington, el grupo escocés al que pertenece la empresa y que lidera el mundo de los destilados de lujo a nivel global.

Casa Brugal Gallery está abierta al público dentro del horario regular del centro comercial: de lunes a sábado de 10:00 a.m. a 9:00 p.m., y domingos y días feriados de 11:00 de la mañana a 8:00 de la noche.

Maria Conchita Arcalá, Susana Ortega, Viviana Cabral y Saidy Fabián. Raúl Cohén, Catherine Lemoine y José Jhan.