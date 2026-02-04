Global Coralition y EcoSolucionesRD realizan cena solidaria "Ocean Soul"

Las chefs Mari´a Elena Marfeta´n, Tita Pa´ez y Julieta Moizo junto a Lia Hiraldo, directora de Eco Soluciones y Nicole Suárez. ( FUENTE EXTERNA )

Con el objetivo de recaudar fondos y visibilizar acciones concretas de restauración de arrecifes y ecosistemas costeros en la costa norte de República Dominicana, Global Coralition, organización internacional dedicada a la conservación marina, y EcoSolucionesRD, su entidad operativa en en el país, desarrollaron la cena solidaria "Ocean Soul".

El proyecto integró la gastronomía como herramienta de sensibilización ambiental, a través de una propuesta culinaria desarrollada por las chefs Tita Páez (Inés Páez Nin) y María Elena Marfetán en el restaurante Aguají, quienes tradujeron los valores de la sostenibilidad y el respeto por el mar en una experiencia gastronómica con propósito.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/05/whatsapp-image-2026-02-04-at-74240-pm-2-ad47d61c.jpeg Parte del menú. (FUENTE EXTERNA)

La chef Tita Páez, referente de la cocina dominicana contemporánea y defensora del uso de productos locales y la biodiversidad, es propietaria de los restaurantes Aguají y MoriSoñando, y fundadora de la Fundación IMA, desde donde impulsa la gastronomía como motor de transformación social y apoyo a productores locales.

Por su lado, la chef María Elena Marfetán, de origen uruguayo, ha desarrollado una propuesta culinaria estrechamente vinculada al océano, promoviendo la pesca artesanal, el uso responsable de los recursos marinos y la sostenibilidad, alineando su cocina con los principios de la conservación ambiental.

Programa de restauración

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/05/whatsapp-image-2026-02-04-at-74241-pm-21d54545.jpeg Las chefs Tita Paéz y María Elena Marfetán junto al equipo del restaurante Agüají. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/05/whatsapp-image-2026-02-04-at-74241-pm-1-8d8d915a.jpeg La artista Lena Dardelet amenizó la noche con su repertorio. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/05/whatsapp-image-2026-02-04-at-74240-pm-1-16e3e39a.jpeg Chef Tita Paéz. (FUENTE EXTERNA) ‹ >

Los fondos recaudados a través de la venta de entradas serán destinados a Global Coralition, para dar continuidad a sus programas de restauración coralina, conservación de manglares y educación ambiental en distintas zonas del país.

En la bahía de Sosúa, la fundación ha establecido 20 domos de corales alrededor de la escultura Atabey, como parte de su estrategia de restauración de arrecifes, y realiza el monitoreo continuo de más de 1,700 fragmentos de coral orientado a la recuperación de arrecifes degradados.

Asimismo, ha logrado la plantación de más de 340,000 manglares en la Laguna de Cabarete, fortaleciendo la resiliencia de los ecosistemas costeros y desarrollando procesos de educación ambiental y fortalecimiento de capacidades comunitarias.

La actividad reunió a más de 40 asistentes, entre invitados, patrocinadores y aliados comprometidos con la protección del océano. Entre los patrocinadores presentes estuvieron Ibelca Vásquez, de Copa Airlines; Frank Cabral y Williandry Sánchez, de Planeta Azul; y Ramiro Quiroga, de Sosúa Diving Center.

A largo plazo, Global Coralition proyecta replicar estos modelos de restauración y conservación en otras zonas de la costa norte, ampliando el impacto positivo tanto en los ecosistemas marinos como en las comunidades costeras.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/05/whatsapp-image-2026-02-04-at-74239-pm-2-53aac107.jpeg Ramiro Quiroga y Pablo Quiroga. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/05/whatsapp-image-2026-02-04-at-74240-pm-ef5fdfcc.jpeg Gherard y Ginette Grundrich; Ghislaine y Pierre Dardelet. (FUENTE EXTERNA) ‹ >