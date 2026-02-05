Abren las inscripciones para los Effie Awards República Dominicana 2026

Mario de Ferrari, presidente ADECC, anuncia apertura de las inscripciones para los Effie Awards República Dominicana 2026. ( FUENTE EXTERNA )

La Asociación Dominicana de Empresas de Comunicación Comercial (Adecc) anuncia oficialmente la apertura de inscripciones para la séptima edición de los Effie Awards República Dominicana 2026, el principal certamen que reconoce las ideas de marketing y comunicación que demuestran resultados reales y medibles.

Organizados por Adecc y respaldados por Effie Worldwide, los Effie Awards son reconocidos a nivel global como el máximo referente de la efectividad en marketing, premiando aquellas estrategias que logran impactar positivamente en el negocio, la marca y la sociedad, más allá de la creatividad por sí sola.

Plataforma para agencias

Desde su llegada al país, Effie República Dominicana se ha consolidado como una plataforma de aprendizaje, benchmarking e inspiración para agencias, anunciantes, marcas y profesionales del sector, elevando los estándares de planificación estratégica, medición y uso de data en la industria local.

"Effie no celebra solo buenas ideas, celebra ideas que funcionan. Con la apertura de las inscripciones 2026, invitamos a la industria a seguir apostando por la efectividad, la medición rigurosa y el marketing que genera impacto real en los negocios", destacó la directiva de Adecc.

La edición 2026 incorpora actualizaciones alineadas a los estándares internacionales de Effie, reforzando el enfoque en la claridad estratégica, la consistencia entre objetivos y resultados, y la importancia de la data como base para la toma de decisiones.

Asimismo, se presentan ajustes y oportunidades en categorías que reflejan la evolución del ecosistema de marketing y comunicación.

El proceso de inscripción se encuentra actualmente en curso y se desarrollará en distintas etapas.

Las inscripciones están abiertas para agencias, marcas, anunciantes, organizaciones y equipos de marketing que hayan desarrollado campañas con resultados comprobables dentro del período de elegibilidad establecido en las bases del certamen.

La primera fase estará abierta hasta el domingo 8 de febrero, seguida por un segundo período que se extenderá hasta el miércoles 28 de febrero, y una etapa final de inscripciones que cerrará el domingo 22 de marzo.

Los detalles completos sobre el calendario, las categorías y el entry form pueden consultarse a través de los canales oficiales de Effie República Dominicana y Adecc.

Con esta nueva convocatoria, los Effie Awards República Dominicana reafirman su compromiso, junto a Adecc, de impulsar una industria más estratégica, efectiva y orientada a resultados, posicionando al país dentro de la conversación regional e internacional sobre el marketing que realmente funciona.