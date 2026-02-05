El Archivo General de la Nación realiza la conferencia “Duarte en el imaginario dominicano hoy”

El historiador Raymundo González impartió la conferencia titulada “Duarte en el imaginario dominicano hoy” de la AGN. ( FUENTE EXTERNA )

El Archivo General de la Nación (AGN) realizó la conferencia titulada “Duarte en el imaginario dominicano hoy”, a cargo del historiador Raymundo González, quien ofreció una profunda reflexión sobre las múltiples interpretaciones que, a su juicio, han marcado la imagen de Juan Pablo Duarte en la sociedad dominicana contemporánea.

Durante su ponencia, González recordó que, con motivo del bicentenario del natalicio de Duarte en 2013, el doctor Antonio Thomén advirtió de manera enfática que “los dominicanos de hoy no conocemos realmente quien fue Juan Pablo Duarte”, razón por la cual llamó a recuperar su verdadera dimensión histórica.

En ese contexto, el conferencista explicó que lo que con frecuencia se difunde es una imagen “disminuida, mitificada o distorsionada” del Padre de la Patria, lo que evidencia una disputa en torno a su representación social.

“El uso superficial de la figura de Duarte, como un personaje ilustre del pasado sin vigencia en el presente, resulta cómodo y hasta funcional para ciertos intereses, pero es profundamente dañino”, afirmó González, al advertir que recomponer su imagen para acomodarla a propósitos ideológicos o comerciales desvirtúa su legado histórico y político.

Sociedad dominicana

El historiador subrayó que Duarte no es irrelevante para la sociedad actual y que su ejemplo se ha ido esclareciendo con el tiempo, especialmente a partir de los aportes del historiador José Gabriel García, quien destacó el bien fundamental que realizó al fundar la nación dominicana.

Sin embargo, alertó sobre campañas persistentes que buscan cambiar su figura, presentándolo ante las nuevas generaciones como lo que “nunca fue ni pudo ser: un hispanista, un antihaitiano o un militarista”.

“Presentar a Duarte despojado de sus valores humanos y patrióticos es, sencillamente, falsificar a Duarte”, sostuvo González, al tiempo que recalcó que el patricio fue, ante todo, un revolucionario de ideas y de acciones.

En ese sentido, rechazó tanto la visión idealizada e inalcanzable como la interpretación que intenta reconciliarlo forzadamente con figuras históricas antagónicas a su pensamiento.

El conferencista destacó que Duarte creó la República Dominicana movido por un profundo sentido político y por la convicción de que el pueblo dominicano tenía la voluntad y la capacidad de ser nación.

“No lo inspiró el desprecio al extranjero ni la discriminación por nación, raza o religión”, afirmó, señalando que Duarte defendió la libertad de cultos, la participación comunitaria, la igualdad constitucional de hombres y mujeres y la inclusión activa de la mujer en el proceso independentista.

Asimismo, González recordó que Duarte expresó admiración por el pueblo haitiano en su lucha por la libertad, aunque combatiera políticamente la dominación sobre el territorio dominicano, y que más adelante denunció los intentos de las grandes potencias por apropiarse del país y de su pueblo.

Al referirse a los verdaderos adversarios de Duarte, el historiador señaló que estos fueron los sectores que el propio patricio denominó “los malos dominicanos”, aquellos que no creían en la voluntad ni en la capacidad del pueblo para constituirse en una nación libre y soberana, y que buscaban someter el destino nacional a intereses extranjeros.

González afirmó que Duarte luchó por una patria fundada en valores auténticos como la justicia, la libertad, la autodeterminación y la felicidad colectiva.

“Una comunidad de gente honesta, educada, laboriosa, solidaria y amante de la libertad es la nación que Duarte quiso”, citó, al recordar que esa patria, aún inconclusa, sigue siendo una tarea colectiva que invita a redescubrir y reconocer al fundador de la República Dominicana.