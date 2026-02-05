Cemdoe inaugura oficialmente su etapa hospitalaria

El Centro Médico de Diabetes, Obesidad y Especialidades (CEMDOE) realizó el acto protocolar de apertura de su etapa hospitalaria, marcando formalmente el inicio de una nueva fase institucional ante autoridades, aliados estratégicos y representantes del sector salud.

El acto contó con la presencia de la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, quien resaltó el impacto que generan iniciativas como esta para la población dominicana, subrayando la importancia de contar con instituciones que amplían el acceso a servicios de salud confiables, seguros y oportunos, alineados con las necesidades actuales del país.

Por su parte, Armando Pérez, presidente del Consejo de Administración, destacó que Cemdoe Hospitalario es la continuidad de una visión construida desde sus orígenes, honrando el sueño de su fundadora, Doña Mariela Vicini, de transformar la atención en salud desde una mirada profundamente humana y centrada en las personas.

En ese mismo sentido, el Dr. Gastón Gabin, director general de Cemdoe, señaló que esta etapa hospitalaria representa la materialización de la visión fundacional de la institución, traducida hoy en mejores procesos y una operación orientada a la excelencia clínica.

Durante su discurso, destacó que, a lo largo de su trayectoria, el centro ha atendido a más de 165,000 pacientes y ha brindado más de 1.3 millones de servicios de salud, reflejo del impacto sostenido de la institución en la atención especializada del país.

Acreditación Internacional

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/05/whatsapp-image-2026-02-05-at-61733-pm-1-a413619c.jpeg El Dr.Gastón Gabin. (FUENTE EXTERNA)

Asimismo, resaltó como hito la acreditación Joint Commission International (JCI), que valida el cumplimiento de los más altos estándares de atención en salud a nivel global, e informó que la institución se encuentra en proceso de preparación para su acreditación hospitalaria, prevista para finales de este año, como parte de su compromiso con:

La mejora continua

La seguridad del paciente

La calidad asistencial

Explicó que el hospital inicia sus operaciones con 21 camas, con una expansión planificada a 43 camas para julio de este año, e integra áreas de emergencias 24/7, quirófanos de alta complejidad, Unidad de Cuidados Intensivos, sala de hemodinamia y servicios diagnósticos ampliados, como parte de un crecimiento estructurado y sostenible que respalda la misión institucional a largo plazo.

El acto concluyó con un recorrido por las nuevas áreas hospitalarias, permitiendo conocer de primera mano el alcance de esta transformación y su aporte al fortalecimiento de la atención en salud en la República Dominicana.

Con esta apertura oficial, CEMDOE reafirma su compromiso con una atención segura, humana y de calidad, respaldada por estándares internacionales, consolidando un modelo de crecimiento responsable que acompaña a los pacientes y a sus familias en cada etapa de su vida.