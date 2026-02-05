La chef Elvia Zarzuela publica su libro "Cocina saludable para todos"

La chef Zarzuela resaltó que la salud está muy ligada a la felicidad de las personas y comer saludable es parte fundamental para lograrlo. ( FUENTE EXTERNA )

La chef Elvia Zarzuela publicó su libro "Cocina saludable para todos", una guía práctica de deliciosas y nutritivas recetas para disfrutar en familia el arte de cocinar con amor en casa.

Esta obra que reedita el arte culinario en República Dominicana procura poner en las mesas platos nutritivos y de fácil elaboración para la promover la sana alimentación del público lector que aman el buen comer, cuidando su salud en cada bocado.

Al hablar en la puesta en circulación de su libro realizada en la parroquia Divina Providencia, de Arroyo Hondo, la chef Zarzuela resaltó que la salud está muy ligada a la felicidad de las personas y comer saludable es parte fundamental para lograrlo.

"Las estadísticas sobre la diabetes son alarmantes y eso me inspiró a escribir esta obra, para entregarle al público una herramienta que, a través de la cual puedan alimentarse de la manera saludable", expresó

Comida especial

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/05/whatsapp-image-2026-02-05-at-61844-pm-2-24b663d5.jpeg El chef Elvia Zarzuela firmó el libro luego de la puesta en circulación. (FUENTE EXTERNA)

Aquí la chef refleja su afán por compartir con su público los secretos del arte culinario y plantea que "al elegir lo que ponemos en la mesa, elegimos también la manera en que cuidamos nuestra familia". Este pensamiento expone su pasión por la cocina y el amor hacia los suyos.

Aquí el público encontrará los secretos de como elaborar:

Desayunos energéticos

A lmuerzos nutritivos

lmuerzos nutritivos Cenas reconfortantes

Snacks saludables

Postres sin culpas

Comidas para llevar

Platos especiales para la familia y una introducción a la cocina saludable

Además de un glosario de términos del mundo culinario, porque siente que "cocinar con amor es alimentar el alma".

El libro Cocina saludable para todos es la primera obra de la chef Elvia Zarzuela, la cual fue editado por la Casa Editorial Israel y el público lo puede adquirir en la plataforma de Amazon.