Copa Airlines celebra su regreso a Santiago de los Caballeros

Copa Airlines celebró el reinicio de sus vuelos hacia y desde Santiago de los Caballeros con un encuentro que reunió a representantes del sector empresarial, aliados estratégicos, medios de comunicación y líderes locales, en un ambiente que combinó conectividad, hospitalidad y estilo de vida.

El evento tuvo lugar en el AC Hotel Santiago, que fungió como anfitrión de la velada, ofreciendo un espacio contemporáneo y acogedor para celebrar este nuevo capítulo en la relación de Copa Airlines con la región del Cibao.

Este encuentro se realizó en el marco del reinicio de las operaciones de Copa Airlines en Santiago de los Caballeros, una ruta que opera con tres frecuencias semanales y que fortalece las opciones de viaje desde el norte del país hacia Norte, Centro y Suramérica, a través del Hub de las Américas, ubicado en Panamá.

Durante la actividad, Ibelca Vásquez, gerente general de Copa Airlines en la República Dominicana, destacó el significado especial que tiene Santiago para la aerolínea:

"Volver a Santiago es volver a conectar con una ciudad vibrante, emprendedora y profundamente ligada al desarrollo del país. Más allá de una ruta aérea, este reinicio representa reencuentros, oportunidades y nuevas historias por contar entre el Cibao y el resto del continente."

David Nava, gerente general del AC Hotel Santiago, expresó su satisfacción de ser parte de este hito:

"Para el AC Hotel Santiago es un honor haber sido sede de este encuentro que celebra la conectividad y el dinamismo de la ciudad. Santiago vive un gran momento, y recibir a Copa Airlines y a sus aliados en nuestro hotel reafirma nuestro compromiso de ofrecer experiencias que conecten negocios, estilo de vida y hospitalidad de alto nivel".

Cuatro destinos

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/05/apoyo-1jpg-9b035c83.jpeg Ivan Jiménez y Andres Martinez. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/05/apoyo-3jpg-2c08a1df.jpeg Ney Zapata, José Fabian y Luciano Aybar. (FUENTE EXTERNA) ‹ >

Los vuelos entre Panamá y Santiago de los Caballeros operan con tres frecuencias semanales, facilitando tanto los viajes de negocios como las visitas familiares y el intercambio cultural, y reforzando el rol de Santiago como uno de los principales polos económicos y productivos de la República Dominicana.

Con esta operación conecta al país con cuatro destinos: Punta Cana, Santo Domingo, Puerto Plata y Santiago de los Caballeros.

Como parte de su red de más de 85 destinos en 32 países de Norte, Centro y Suramérica, así como del Caribe, consolidando su presencia en la República Dominicana y su compromiso de largo plazo con el desarrollo de sus regiones.