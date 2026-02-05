Unilever dona 350 toneladas de productos a Bancos de Alimentos

Melissa Montalvo, gerente de Asuntos Corporativos & Comunicaciones de Unilever Caribe & Centroamerica, durante la entrega de alimentos. ( FUENTE EXTERNA )

La compañía de consumo masivo, Unilever, donó más de 350 toneladas de productos a diferentes Bancos de Alimentos en la región de Centroamérica y Caribe, lo que permitió beneficiar a más de 395 mil personas, durante el 2025.

La iniciativa tiene el objetivo de reafirmar su propósito de iluminar la vida cotidiana de todas las personas.

En el caso de República Dominicana, durante el 2025, la compañía aportó más de 50 toneladas de alimentos y productos de primera necesidad, beneficiando directamente a más de 100 mil personas, como parte de su compromiso continuo de generar un impacto positivo en las comunidades.

"En Unilever creemos firmemente que la manera en que alcanzamos los resultados es tan importante como los resultados mismos, por ello, y bajo el propósito de iluminar la vida cotidiana de todas las personas, continuaremos fortaleciendo nuestro aporte a los Bancos de Alimentos", dijo indicó Melissa Montalvo, gerente de Asuntos Corporativos para Centroamérica y Caribe.

Contininuó explicando que acciones como estas dan sentido a lo que hacen, orientan sus decisiones y reafirman el compromiso genuino con las personas, el planeta y el progreso sostenible.

Donación a una entidad transparente

Los Bancos de Alimentos son organizaciones sin fines de lucro que brindan alimentos y productos de primera necesidad a personas en situación de vulnerabilidad y pobreza en los diferentes países donde operan. Actualmente, hay cientos de Bancos de Alimentos operando en todo el mundo, adaptando su labor a la realidad local de cada uno.

Indicó que la gran mayoría de sus donaciones son canalizadas a través de los Bancos de Alimentos por ser una entidad confiable que garantiza transparencia, trazabilidad y un impacto social real.

"Cuentan, además, con la experiencia y la infraestructura necesaria para lograr una distribución de manera segura y eficiente, llegando a quienes más lo necesitan y contribuyendo a reducir el desperdicio", agregó la representante de Unilever.

Desde 2020, Unilever ha donado más de 3000 toneladas de alimentos y productos esenciales, beneficiando a más de dos millones de personas en países como Costa Rica, El Salvador, Honduras, Guatemala, Nicaragua, Panamá y República Dominicana.

"La alianza con Unilever es fundamental para el Banco de Alimentos de República Dominicana, ya que nos permite llegar a más personas y familias que lo necesitan", mencionó Julina Staffeld, directora ejecutiva del Banco de Alimentos de República Dominicana.

Gracias a las donaciones realizadas en 2025, han podido distribuir productos de primera necesidad que impactan de manera directa en el bienestar y la calidad de vida de las comunidades que atienden, demostrando el valor de construir soluciones sostenibles a través del trabajo conjunto entre el sector privado y la sociedad civil", mencionó.