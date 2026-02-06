Belié Beltrán presenta la revista literaria "Minúsculas"

Belié Beltrán concretó un proyecto que desde la universidad le había dado forma: el lanzamiento de la revista literaria Minúsculas, que en su primera edición incluye una entrevista a la escritora estadounidense Siri Hustvedt, ganadora del Premio Princesa de Asturias y del Award in Literature de la American Academy of Arts and Letters.

La edición reúne poemas de 12 poetas de Latinoamérica y ensayos críticos de figuras como la autora dominicana Scarlet Sánchez.

Durante el evento, Beltrán compartió la historia de esta iniciativa que tendrá una circulación cuatrimestral en formato digital y una versión impresa anual. Cuenta con artículos, reseñas de libros y muestras de obras enviadas directamente por autores y autoras.

"Es una revista abierta, con espacio para dialogar desde ideas opuestas. Busca un equilibrio entre la densidad de algunos temas y el placer de la lectura".

Beltrán agregó que: "La literatura también forma parte de la economía naranja. Emprendimientos como este apuntan a generar valor desde lo artístico, lo cultural y lo económico".

Lo que trae

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/07/whatsapp-image-2026-02-05-at-84936-pm-1-abe73933.jpeg Francina Hungría y Gloria Reyes. (SAMIL MATEO)

La revista contará con una estructura amplia de difusión, que incluye el pódcast Minúsculas, boletines, contenido en redes sociales y el portal www.minusculas.org.

Para las ediciones de abril y julio ya se tiene previsto parte del contenido, que incluirá entrevistas a los escritores Junot Díaz y César Aira.

También se publicarán piezas ensayísticas de:

Ana María Shua , ganadora del I Premio Iberoamericano Juan José Arreola de Minificción

, ganadora del I Premio Iberoamericano Juan José Arreola de Minificción La mexicana Margo Glantz, galardonada con el Premio Sor Juana Inés de la Cruz y el Premio Internacional Carlos Fuentes.

Además, se realizará un dossier en memoria del escritor dominicano René Rodríguez Soriano. Participarán figuras como la narradora Kianny Antigua, José Fernández Pequeño, el profesor Juan Valdez, así como los brasileños Luiz Guilherme Fonseca y Verónica Paulix.