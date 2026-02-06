El IDCP celebra su 60 aniversario

Ing. José Vicente Ruíz, director Administrativo y Financiero del IDCP; Dra. Luisa González de Bogaert, directora adjunta; Mgr. Alba María Ropero Álvarez, representante de la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS) en la República Dominicana; Dr. Víctor Atallah, ministro de Salud Pública y Asistencia Social; Dr. Víctor Pou, director general del IDCP y Dra. Emma Guzmán, presidenta del Patronato de Lucha Contra la Lepra. ( FUENTE EXTERNA )

El Instituto Dermatológico Dominicano y Cirugía de Piel "Dr. Huberto Bogaert Díaz" (IDCP) conmemora su 60 aniversario con actividades institucionales que celebran su historia, reconocen la entrega de sus colaboradores y proyectan su misión hacia los retos del futuro de la salud dermatológica en la República Dominicana.

La jornada conmemorativa inició con una ofrenda floral ante el busto del Dr. Huberto Bogaert Díaz, fundador del Instituto y pionero de la dermatología dominicana.

Este acto simbólico, dio apertura a un día de reflexión y reconocimiento sobre una trayectoria marcada por la vocación de servicio, la equidad en el acceso a la salud y la innovación médica.

Durante el acto central, el Dr. Víctor Pou Soares, director general del IDCP, subrayó el valor humano detrás de los logros institucionales alcanzados en seis décadas de labor ininterrumpida.

"El Instituto Dermatológico ha sabido transformarse junto al país. Cada cifra que hoy compartimos representa una persona atendida con dignidad, respeto y empatía. A 60 años de nuestra fundación, reafirmamos nuestro compromiso con una salud accesible, integral y profundamente humana", expresó.

Por su parte, la Dra. Emma Guzmán, presidenta del Patronato de Lucha contra la Lepra, recordó los orígenes del Instituto y la vigencia de su misión social, nacida en un contexto de estigma y exclusión.

"Nacimos para combatir la lepra y hoy abrazamos la salud dermatológica en toda su dimensión. Nuestro legado es social, médico y solidario, y sigue guiando cada decisión que tomamos como institución", afirmó.

Una red nacional

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/06/apoyo-1-a379a341.jpeg Miembros del Patronato De La Lucha Contra La Lepra. (FUENTE EXTERNA)

Fundado en 1966 como brazo ejecutor del Patronato de Lucha contra la Lepra, el IDCP ha logrado reducir la prevalencia de la lepra a 0.18 por cada 10,000 habitantes, superando las metas internacionales, y ha brindado más de 17 millones de consultas médicas, con un promedio superior a 790 atenciones diarias a lo largo de su historia.

Actualmente, opera una red nacional de nueve unidades, en Santo Domingo, San Cristóbal, Santiago, Puerto Plata, Valverde, San Pedro de Macorís, La Romana, Higüey y Barahona, complementada por un Sistema Móvil de Atención Primaria que garantiza acceso a comunidades rurales y de difícil alcance.

Su red cuenta con 841 colaboradores, incluyendo 170 médicos especializados, comprometidos con una atención cercana y digna que garantiza atención dermatológica especializada en todo el territorio nacional.

Las actividades conmemorativas continuaron en horas de la tarde con una solemne eucaristía de acción de gracias, seguida de una recepción y exposición digital, en la que se rindió homenaje póstumo a fundadores y colaboradores emblemáticos, evocando la memoria, la visión y el legado del Dr. Huberto Bogaert Díaz.