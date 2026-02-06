GLG Events formaliza alianza con Luxmatic Frames para expandir operaciones en Punta Cana

Jhorddian Martínez, José A. Geraldino, Ilonka Gell y Pedro A. López participaron en la celebración de la firma de la alianza estratégica entre GLG Events y Luxmatic Frames. ( FUENTE EXTERNA )

GLG Events, unidad especializada en organización y producción de eventos de Grupo López Gell, anunció oficialmente la firma de una alianza estratégica con Luxmatic Frames, empresa reconocida por su experiencia en producción audiovisual y cobertura profesional de eventos en la zona Este del país.

La alianza tiene como objetivo fortalecer la presencia de GLG Events en Punta Cana, Bávaro, Cap Cana y zonas aledañas, consolidando una estructura operativa local que permita ofrecer a los clientes una experiencia integral, con estándares de calidad institucional y una ejecución alineada a las mejores prácticas del sector.

El acuerdo fue formalizado en Punta Cana, con la participación de Pedro Alberto López González, Director Ejecutivo de Grupo López Gell; Jhorddian Martínez Ciccone, Director Ejecutivo de Luxmatic Frames; junto a Ilonka Lisbeth Gell y José Augusto Geraldino, ejecutivos de ambas organizaciones.

Con esta alianza, GLG Events continúa su proceso de expansión territorial, integrando capacidades operativas y audiovisuales bajo un modelo colaborativo que busca:

Garantizar excelencia en la ejecución de eventos corporativos, sociales e institucionales.

Consolidar un equipo operativo local en la zona Este del país.

Ofrecer soluciones integrales que combinan planificación estratégica y producción audiovisual especializada.

Pedro Alberto López González destacó que esta alianza responde a una visión de crecimiento estructurado y sostenible: "La expansión hacia Punta Cana es un paso natural en el desarrollo de GLG Events. Con Luxmatic Frames sumamos talento, experiencia local y capacidad técnica, fortaleciendo nuestro compromiso con la excelencia y la confianza que nos caracteriza".

De su lado, Jhorddian Martínez Ciccone expresó que la colaboración representa una oportunidad de evolución y consolidación en el mercado: "Esta alianza nos permite integrar nuestras capacidades audiovisuales dentro de una estructura organizacional sólida, ofreciendo a los clientes una experiencia coordinada y profesional en cada etapa del evento".

Nueva etapa de cooperación

La firma del acuerdo marca el inicio de una nueva etapa para ambas organizaciones, que trabajarán bajo un modelo de cooperación estratégica, manteniendo independencia jurídica, pero operando bajo estándares unificados de calidad y servicio.

Con esta iniciativa, GLG Events reafirma su compromiso con el crecimiento empresarial, la formalización de alianzas estratégicas y el fortalecimiento de su presencia en los principales polos económicos y turísticos de la República Dominicana.