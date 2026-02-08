César Cordero presenta su libro en Guatemala y El Salvador
El director de Dale Carnegie en el país compartió su experiencia con un público amplio
El director de Dale Carnegie Training en República Dominicana, César Cordero, presentó su libro "Mas allá de la palabra Liderazgo" en Guatemala y El Salvador, en eventos especiales donde ofreció la conferencia "Liderazgo que trasciende", a un nutrido público.
En ambas conferencias, Cordero resaltó las claves necesarias para llevar un liderazgo efectivo y que trascienda en medio de un mundo digital y donde la IA es una realidad, tema que trata ampliamente en su libro.
En sus palabras, el consultor y master trainer certificado, motivó a los presentes a reflexionar y llevarse recursos para desarrollar su liderazgo de una manera positiva y efectiva para poder influir a otros, logrando así objetivos que beneficien a todos.
Al final de la conferencia compartió con los asistentes y se realizó una firma de libros.
Sobre la obra
"Mas allá de la palabra Liderazgo" invita a descubrir el liderazgo desde la práctica y la esencia humana. En él César Cordero comparte principios, historias y herramientas que trascienden los conceptos tradicionales de lo que es ser un líder, para inspirar un liderazgo auténtico, estratégico y con un propósito más allá de las palabras.
En sus páginas se encuentran:
- Reflexiones
- Historias reales inspiradoras
- Modelos prácticos que conectan la autodeterminación: la inteligencia emocional y social, la comunicación en una nueva dimensión, el pensamiento estratégico, todo con un alto sentido humano como pilares fundamentales para liderar en un mundo en constante transformación.