César Cordero presenta su libro en Guatemala y El Salvador

Cordero en la conferencia de El Salvador. ( FUENTE EXTERNA )

El director de Dale Carnegie Training en República Dominicana, César Cordero, presentó su libro "Mas allá de la palabra Liderazgo" en Guatemala y El Salvador, en eventos especiales donde ofreció la conferencia "Liderazgo que trasciende", a un nutrido público.

En ambas conferencias, Cordero resaltó las claves necesarias para llevar un liderazgo efectivo y que trascienda en medio de un mundo digital y donde la IA es una realidad, tema que trata ampliamente en su libro.

En sus palabras, el consultor y master trainer certificado, motivó a los presentes a reflexionar y llevarse recursos para desarrollar su liderazgo de una manera positiva y efectiva para poder influir a otros, logrando así objetivos que beneficien a todos.

Al final de la conferencia compartió con los asistentes y se realizó una firma de libros.

Sobre la obra

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/08/img-20260206-wa0055-6fa8edf4.jpg El autor firmó libros al finalizar la conferencia. (FUENTE EXTERNA)

"Mas allá de la palabra Liderazgo" invita a descubrir el liderazgo desde la práctica y la esencia humana. En él César Cordero comparte principios, historias y herramientas que trascienden los conceptos tradicionales de lo que es ser un líder, para inspirar un liderazgo auténtico, estratégico y con un propósito más allá de las palabras.

En sus páginas se encuentran:

Reflexiones

Historias reales inspiradoras

Modelos prácticos que conectan la autodeterminación: la inteligencia emocional y social, la comunicación en una nueva dimensión, el pensamiento estratégico, todo con un alto sentido humano como pilares fundamentales para liderar en un mundo en constante transformación.