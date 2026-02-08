La Embajada Dominicana en Brasil y la Facop renuevan su Carta de Intención

La Embajada de la República Dominicana en Brasil y la Facultad del Centro Oeste Paulista (FACOP) renovaron su Carta de Intención, con el objetivo de continuar fortaleciendo la cooperación académica y ampliar las oportunidades de formación superior para estudiantes dominicanos en Brasil. El acto estuvo encabezado por:

El embajador dominicano en Brasil, Robert Takata

Autoridades de Facop, entre ellas su director general, Dr. Rafael Pinelli, y el representante de la institución en la República Dominicana, Dr. Erick Núñez

Durante su intervención, el embajador Takata resaltó el valor humano y social de este acuerdo, destacando que la educación es una herramienta clave para la transformación individual y el desarrollo de los países. Señaló que la alianza permite acompañar a jóvenes dominicanos que apuestan por su formación profesional en el exterior con respaldo institucional.

Ampliación del programa de becas

Como parte de la renovación, se anunció la ampliación del programa de becas de 70 becas en 2025 a 100 becas para el 2026, mediante el esquema de un 50 % de descuento en nueve especialidades odontológica, así como la incorporación de la especialidad de odontología legal y forense.

Desde el inicio de esta cooperación, más de 700 dominicanos se han formado en FACOP, consolidando una relación académica que fortalece el capital humano y los vínculos bilaterales entre la República Dominicana y Brasil.

