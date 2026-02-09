Concursante de Hungría gana el primer lugar del Barceló Rumtenders Competition 2026

Gosuly Zoltán de Hungría fue el ganador del primer lugar del Barceló Rumtenders Competition 2026. El evento reunió en la República Dominicana a 10 bartenders de élite provenientes de Asia, Suramérica y Europa, quienes compitieron en varias jornadas desarrolladas en Santo Domingo, La Romana y San Pedro de Macorís.

Demostraron su creatividad, precisión técnica y dominio del producto, utilizando exclusivamente Ron Barceló como ingrediente base de sus propuestas, al tiempo de realizar visitas a la destilería de la marca, destinos emblemáticos del país y espacios de intercambio profesional entre los participantes y con especialistas de la industria de bebidas.

Durante el evento final realizado en Peperoni, se dieron a conocer a los ganadores. Esto luego crear cóctel sostenible, demostrar conocimiento de marca y ronda imperial, en las que los competidores pusieron a prueba sus capacidades creativas, técnicas y conceptuales.

Las evaluaciones se centraron en criterios de innovación, ejecución, presentación y coherencia con las tendencias actuales de la mixología.

Zoltán, como ganador de premio más alto, obtuvo una certificación en bebidas espirituosas de nivel 1 del Wine and Spirits Education Trust (WSET), un premio en metálico y seis meses de Ron Barceló Imperial.

Kuro Tseng de Taiwán y Pavol Milata de Eslovenia recibieron, respectivamente, el segundo y tercer lugar, también contaron con premios en metálico y seis meses de Ron Barceló Imperial, reconociendo su destacada participación.

Promoción de la cultura del ron

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/10/nombre-de-archivo-perdido-5681-0bed78d0.jpg Chiara Pennacchio. (JOLIVER BRITO)

Chiara Pennacchio, directora Global de Marketing de Ron Barceló, se dirigió a los presentes, destacando que esta nueva edición del Rumtenders Competition es una forma más en la que promocionan la cultura del ron dominicano.

"Con ella reafirmamos también nuestro compromiso con el desarrollo del talento del bartending a escala internacional. Y la calidad de las propuestas presentadas demuestra el nivel de preparación y creatividad de esta nueva generación de profesionales".

La selección de los ganadores correspondió a un jurado conformado por expertos nacionales e internacionales. Entre ellos destacan:

Thanos Prunarus , consultor en mixología y fundador del Baba Au Rum Bar en Grecia , uno de los 50 mejores bares del mundo.

, consultor en y fundador del en , uno de los 50 mejores bares del mundo. Juan Febles , uno de los principales impulsores en las ramas de la educación y competiciones de bartending en República Dominicana y director general de la Escuela Dominicana de Alimentos y Bebidas A&B Masters.

, uno de los principales impulsores en las ramas de la y competiciones de bartending en República Dominicana y director general de la de Alimentos y Bebidas A&B Masters. Ana Suárez, Brand Ambassador Nacional de Ron Barceló en España, profesional del A&B, experta en mixología y con varios años en las filas de Ron Barceló.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/10/nombre-de-archivo-perdido-4481-ab993001.jpg Juan Febles mientras evaluaba la participación dePavol Milata. (JOLIVER BRITO)