Radonic conmemora el Día Mundial contra el Cáncer

En el marco del Día Mundial contra el Cáncer, la Dra. Jazmín García, radioncóloga, ofreció una conferencia dirigida a pacientes y comunidad médica, enfocada en brindar información clara, basada en evidencia científica y centrada en la experiencia humana de vivir con cáncer.

La actividad coincidió con la conmemoración de los 23 años de trayectoria de Radonic, institución pionera en el desarrollo de la radioterapia en la República Dominicana y referente nacional en atención oncológica, innovación tecnológica y acompañamiento integral al paciente.

Diagnóstico oportuno

Durante la conferencia se presentaron cifras relevantes sobre el impacto del cáncer a nivel mundial.

Actualmente, el cáncer es una de las principales causas de muerte en el mundo, con más de 20 millones de nuevos casos y cerca de 10 millones de muertes cada año.

Sin embargo, también se destacó que alrededor de un tercio de los cánceres pueden prevenirse, y que el diagnóstico oportuno y el acceso a tratamientos adecuados permiten mejorar significativamente la sobrevida y la calidad de vida de los pacientes.

Esta doble conmemoración reafirmó el compromiso de Radonic y de su equipo médico con la educación, la prevención, la humanización de la oncología y el fortalecimiento continuo de la atención oncológica en el país.