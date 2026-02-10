×
Altice anuncia su participación oficial en la edición 2026 del Carnaval de La Vega

Los clientes podrán disfrutar del palco experiencial los domingos 8, 15 y 22, así como el viernes 27 de febrero

Altice anuncia su participación oficial en la edición 2026 del Carnaval de La Vega
Giselle Caputo, directora de Comunicaciones;
Roberto Rodriguez, gerente general de las emisoras de Grupo Medrano; y Rosa Olga Medrano, pesidenta de Grupo Medrano. (FUENTE EXTERNA)

Altice Dominicana celebró un encuentro para anunciar oficialmente su participación en el Carnaval de La Vega 2026.

Para llevarlo a cabo a firmado una la alianza estratégica con el Grupo Medrano, organización con la que mantiene una relación de colaboración desde el año 2004.

La actividad fue encabezada por Giselle Caputo, directora de Comunicaciones de Altice Dominicana; Roberto Rodríguez, gerente general de las emisoras de Grupo Medrano; y Rosa Olga Medrano, presidenta de Grupo Medrano.

"Nuestra presencia en el Carnaval Vegano 2026, junto al Grupo Medrano, busca no solo preservar la tradición de nuestras comparsas, sino también elevar la experiencia de cada dominicano que siente orgullo por su historia", expresó Giselle Caputo, directora de Comunicaciones de Altice Dominicana.

Informó que sus clientes podrán disfrutar de este wncuentro cultural desde el Palco VIP de Altice, a través de concursos realizados en las redes sociales de la marca.

Esta propuesta experiencial está concebida para acercar al público, de manera cómoda, segura y dinámica, a una de las manifestaciones culturales más emblemáticas del país.

Fechas

Infografía
El evento cerró con una demostración de personajes del carnaval. (SAMIL MATEO)

Los clientes seleccionados a través de las diversas mecánicas que estará realizando Altice, podrán participar del palco experiencial los domingos 8, 15 y 22, así como el viernes 27 de febrero, respaldando una celebración que forma parte esencial de la historia cultural dominicana.

A lo largo de su presencia en la República Dominicana, la empresa ha respaldado carnavales en regiones como San Pedro de Macorís, Santiago, Puerto Plata y La Vega, contribuyendo a que personajes icónicos como los Diablos Cojuelos y el Roba la Gallina continúen inspirando y conectando a las nuevas generaciones con sus raíces culturales.

Este evento, que se llevó a cabo en Altice Churchill, culminó con la presentación de personajes que involucraron a los presentes con sus bailes y gran ritmo, manifestando su agrado con palmadas, selfies, entre otras acciones.

Infografía
El evento se desarrolló en Altice de la avenida Winston Churchill. (SAMIL MATEO)
Periodista dominicana con una maestría en Comunicación Corporativa. Titulada en estilismo y asesoría de imagen. Es una apasionada del contenido sobre la salud, la belleza, el buen vivir y la cultura.