Downtown Center da inicio a su agenda de bienestar

La agenda incluyó diversidad de actividades basadas en el bienestar. ( FUENTE EXTERNA )

Down Town Center comenzó el año invitando a una vida de bienestar. Durante todo enero presentó una serie de actividades orientadas al bienestar integral.

Entre las iniciativas destacadas se incluyeron la conferencia "Rompamos el silencio", enfocada en la salud mental e impartida por la reconocida psiquiatra Dra. Alexandra Hichez, un espectáculo gastronómico de comida saludable y una charla sobre planificación financiera.

El mes culminó con un Family Day, un evento que sirvió para presentar la propuesta comunicacional del año, centrada en un sentimiento universal: la felicidad.

La actividad incluyó una agenda activa que comenzó con una sesión de baile a cargo del equipo de Smart Fit, donde todos los asistentes se unieron al ritmo de las coreografías. La sorpresa llegó con un flashmob en el atrio central, que cautivó a los participantes y visitantes de la plaza esa tarde.

Además, se realizaron rifas por parte de los patrocinadores, culminando con un brindis y un ambiente festivo durante casi dos horas, que concluyó con una nube de globos amarillos sonrientes, que arropó a los presentes como un gran cierre que conectó con la alegría del momento.

La felicidad como eje central

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/10/whatsapp-image-2026-02-10-at-110346-am-1-41a46c85.jpeg Las dinámicas conectaron al público. (FUENTE EXTERNA)

Ana López, Directora de Mercadeo y Comercial de Downtown Center, durante su intervención al inicio del evento, comentó que el centro comercial se transformará en un espacio que no solo será un lugar de compras, sino un refugio donde la felicidad sea el hilo conductor de cada experiencia.

"El objetivo es crear un entorno positivo y esperanzador que celebre la alegría de vivir, fortaleciendo la conexión emocional con nuestros visitantes y alentando a la comunidad a unirse en momentos de felicidad compartida".

Asimismo, anunciaron que la "felicidad" será el eje central de todas las actividades y campañas durante el año, invitando al público a estar conectado a través de sus redes sociales para mantenerse informado sobre las próximas actividades.