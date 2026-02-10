Presentan la iniciativa social "Mi primera corbata"
Busca ayudar jóvenes a insertarse en el mundo laboral
En un esfuerzo por preparar a los jóvenes para el exigente mundo laboral, las organizaciones sin fines de lucro, Comunidad Caribbean Educa y Fundación El Mañanero, llevaron a cabo el taller "Mi Primera Corbata", un espacio diseñado para brindar orientación a los jóvenes que inician su vida laboral.
Abordando temas cruciales como la preparación para entrevistas, la elaboración de currículums y la presentación personal, incluida la demostración de cómo hacer un nudo de corbata, contó además con la participación de la consultora de negocios y creadora de la plataforma Laboralmente, Lorayne Siri, como conferencista invitada.
Ella compartió su experiencia y consejos prácticos que resultaron valiosos para los asistentes.
Una apuesta al trabajo decente
Michael Carrady, Vicepresidente de Comunidad Caribbean Educa, aseguró que desde Caribbean Educa creen firmemente en la educación de calidad y en el trabajo decente, especialmente cuando se trata de abrir oportunidades reales para los jóvenes.
"Hoy no venimos solo a hablar de entrevistas de trabajo. Venimos a compartir herramientas que les van a servir toda la vida". Entre ellas:
- Prepararse
- Cómo presentarse
- Qué decir
- Cómo vestirse
- Cómo creer en ellos mismos cuando llegue ese momento
Cabe destacar que la Comunidad Caribbean Educa continuará trabajando en proyectos y talleres que beneficien a los jóvenes, promoviendo su desarrollo y oportunidades en el ámbito laboral.