Presentan la iniciativa social "Mi primera corbata"

En un esfuerzo por preparar a los jóvenes para el exigente mundo laboral, las organizaciones sin fines de lucro, Comunidad Caribbean Educa y Fundación El Mañanero, llevaron a cabo el taller "Mi Primera Corbata", un espacio diseñado para brindar orientación a los jóvenes que inician su vida laboral.

Abordando temas cruciales como la preparación para entrevistas, la elaboración de currículums y la presentación personal, incluida la demostración de cómo hacer un nudo de corbata, contó además con la participación de la consultora de negocios y creadora de la plataforma Laboralmente, Lorayne Siri, como conferencista invitada.

Ella compartió su experiencia y consejos prácticos que resultaron valiosos para los asistentes.

Una apuesta al trabajo decente

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/10/caribbean-educa-2-d78e5851.jpeg Participantes. (FUENTE EXTERNA)

Michael Carrady, Vicepresidente de Comunidad Caribbean Educa, aseguró que desde Caribbean Educa creen firmemente en la educación de calidad y en el trabajo decente, especialmente cuando se trata de abrir oportunidades reales para los jóvenes.

"Hoy no venimos solo a hablar de entrevistas de trabajo. Venimos a compartir herramientas que les van a servir toda la vida". Entre ellas:

Prepararse

Cómo presentarse

Qué decir

Cómo vestirse

Cómo creer en ellos mismos cuando llegue ese momento

Cabe destacar que la Comunidad Caribbean Educa continuará trabajando en proyectos y talleres que beneficien a los jóvenes, promoviendo su desarrollo y oportunidades en el ámbito laboral.