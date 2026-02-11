Axel Hendrichs cumple 50 años como embajador fiel de Bacalao Noruego en el Caribe

Axel Hendrichs es conocido como el "Rey del pescado salado´" en nuestro país por su gran trabajo con el Bacalao Noruego. ( FUENTE EXTERNA )

Entre los dominicanos lo llaman Don Axel, pero su verdadero nombre es Axel Hendrichs. Axel nació en Hamburgo, Alemania, pero ya a los 23 años, en 1967, recibió una oferta emocionante de una empresa exportadora alemana: vender zapatos, trajes de baño y maletas en Barbados. El joven Axel aceptó el reto y nunca miró atrás.

No hay una sola isla o estado del Caribe que Don Axel no haya visitado. En sus momentos de mayor actividad, el trabajo lo llevó a 18 islas y estados del Caribe en tres meses: tres días en las Bahamas, cuatro días en Surinam, un par de días en Belice, Nicaragua y Puerto Rico.

Fue en Puerto Rico, en 1977, donde el aventurero alemán descubrió el bacalao seco noruego. Fue entonces cuando comenzó a vender bacalao noruego. Ahora, casi 50 años después, Don Axel puede recordar una vida donde el bacalao ha sido más que un trabajo: ha sido una misión.

El bacalao seco es importante en todo el Caribe. Se usa de muchas maneras diferentes, dice, describiendo platos con tanta intensidad que casi se pueden oler, platos con arroz, coco y yuca, o aceitunas, alcaparras, tomates y cebollas.

La popularidad del bacalao en el Caribe tiene sus raíces en las tradiciones culinarias españolas y portuguesas, que llegaron al Caribe durante la época colonial. En los siglos XVI y XVII, Portugal era un actor importante en el comercio transatlántico, y el bacalao seco se convirtió en un producto básico importante.

Los portugueses exportaban bacalao seco a España y, a través de las rutas comerciales españolas, llegó al Caribe.

En Puerto Rico, el bacalao seco suele formar parte de las comidas festivas, especialmente en Semana Santa y Navidad. Y hoy en día, no es español ni portugués, sino principalmente noruego, el que comen cuando quieren darse un gusto.

El rey del pescado salado en República Dominicana

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/11/axel-hendrichs-e231e872.jpeg Axel Hendrichs es conocido como elrey del pescado salado en República Dominicana. (FUENTE EXTERNA)

Tras casi dos décadas de viajar entre islas y estados del Caribe, Don Axel encontró su puerto definitivo. En 1983, el trabajo lo envió a República Dominicana, donde la demanda de pescado salado noruego era incluso mayor que en Puerto Rico.

"Vendí tanto pescado salado que me llamaban el 'Rey del pescado salado´ ", dice con orgullo.

A partir de su llegada al país, su experiencia y conocimiento del mercado lo llevaron a integrarse a Cetes Dominicana, empresa que en ese momento formaba parte de La Curacao. En 1992, Cetes fue adquirida por otra compañía holandesa, proceso tras el cual Axel Hendrichs continuó desempeñándose como gerente.

República Dominicana es el tercer mercado más grande de pescado salado de Noruega. Para la mayoría de los dominicanos, el bacalao forma parte de la vida cotidiana; casi todos lo comen en las celebraciones y muchos lo comen varias veces a la semana.

"El pescado salado de Noruega siempre ha sido uno de los productos comerciales más importantes de la empresa", afirma este hombre de 81 años.

Realmente debería haber escrito un libro entero sobre su vida, todas las historias de bacalao, todos los viajes, todas las islas hermosas, la gente que ha conocido y las poderosas fuerzas de la naturaleza que ha experimentado.

Hoy, Axel Hendrichs tiene 81 años. Quizás tenga la oportunidad ahora, ya que pronto será el momento de bajar el ritmo y dejar que las fuerzas de la juventud tomen el control.

Los desafíos en un mercado cada vez más competitivo

Don Axel siempre ha sido fiel al bacalao noruego. Desde 1983, durante más de 40 años, ha importado toneladas de este producto a la República Dominicana, acompañado casi siempre por su socio y aliado de larga data, Milton González.

Milton asumirá el relevo cuando el histórico embajador del bacalao se retire por completo. Comparte la misma pasión por el producto noruego.

"El mercado se ha vuelto mucho más exigente y competitivo", comenta Milton. Hoy tenemos consumidores más sensibles al origen, pero también una avalancha de productos de distintos países que compiten por el mismo espacio en la mesa del dominicano.

Nadie come más abadejo que los dominicanos

Don Axel ha visitado Noruega y Ålesund, la capital del bacalao noruego, en numerosas ocasiones. Conoce la naturaleza noruega, el mar noruego y a varios productores noruegos de bacalao. Y conoce el abadejo.

Pero los dominicanos desconocen que el bacalao que comen está hecho de abadejo, afirma. Lo que sí saben es que el bacalao proviene de Noruega.

Actualmente, casi todo el bacalao noruego que se consume en República Dominicana (unas 16,000 toneladas al año) es noruego. Dado que los dominicanos consumen bacalao de abadejo, esto significa que uno de cada cinco abadejos capturados en Noruega termina en un plato dominicano.

Esto convierte a los habitantes de esta isla caribeña en campeones mundiales en consumo de abadejo noruego, medido en cantidad total.

Es "el auténtico bacalao noruego" lo que la gente quiere, afirman los socios Axel Hendrichs y Milton González.

Ambos confían en que los dominicanos nunca dejarán de comer bacalao noruego a pesar de la creciente competencia.

Hay cada vez más competencia del pescado chino al que también llaman bacalao y es por ello que ambos se centran en la importancia de promocionar y diferenciar el bacalao seco noruego, el original, procedente de aguas frías y mares limpios.