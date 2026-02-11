En la estética dominicana todo lo que aporta belleza al cabello es muy bien recibido. Como las novedades de la marca Deya, que presentó dos nuevos productos que prometen ser una pareja infaltable en el neceser y la rutina capilar.

Se trata de un spray fijador anti-frizz y un lápiz en crema para cubrir canas, los cuales dejan la estructura suave, sin residuos y sin excesos, lo cual era una necesidad del mercado.

La actividad, realizada en el restaurante Peperoni, reunió a una concurrencia mayormente femenina que siguió con entusiasmo cada detalle de la presentación. Durante la velada se realizaron demostraciones en vivo, permitiendo a las invitadas comprobar de primera mano la efectividad de las nuevas fórmulas.

El lanzamiento lo encabezó Dewi Peña, dermotricóloga y creadora de la marca, quien compartió la emoción que representa este paso para la empresa.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/11/10022026-lanzamiento-del-nuevo-producto-freeze-hair-spray--colorfix-samil-mateo-dominici24-dbc4596b.jpg Dewi Peña junto a su equipo de trabajo. (SAMIL MATEO)

"Hoy es un día muy especial para mí y para nuestra marca. Desde que inicié este camino soñé con construir una marca dominicana capaz de competir en cualquier mercado internacional, sin renunciar a nuestra esencia ni a ese toque que nos caracteriza", expresó.

Afirmó que su compromiso ha sido desarrollar productos que integren tecnología, modernidad e innovación, pero siempre desde la mirada de una marca local que apuesta al talento dominicano.

Peña destacó que Deya se convierte en la primera marca dominicana en desarrollar y lanzar ambos productos dentro de su portafolio.

"Esto no es solo un lanzamiento. Es un mensaje. Es una evidencia de lo que podemos lograr cuando creemos en nuestra gente y en nuestras capacidades", afirmó con visible orgullo.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/11/10022026-lanzamiento-del-nuevo-producto-freeze-hair-spray--colorfix-samil-mateo-dominici2-f84f7cb2.jpg Las invitadas probaron los productos durante la actividad. (SAMIL MATEO)

Para la especialista, este momento simboliza que en República Dominicana se puede innovar, crear productos de calidad internacional y competir en cualquier mercado sin perder identidad.

"No solo cuido tu cabello, cuido lo que ves en el espejo", recordó, reafirmando la filosofía que ha guiado su marca desde el inicio.

Freeze Hair Spray: control inteligente contra el frizz

Es un spray fijador anti-frizz diseñado especialmente para enfrentar uno de los mayores desafíos del clima tropical. Ofrece fijación sin rigidez, control inmediato del frizz, aumento de brillo, cero residuos pegajosos y protección térmica.

Peña lo calificó como un spray "inteligente y moderno", pensado para la mujer real: la que trabaja, se desplaza bajo el sol caribeño y necesita que su peinado se mantenga impecable durante toda la jornada.

Color Fix: retoque práctico y natural

Es un lápiz en crema para cubrir canas que responde a una necesidad cotidiana: el retoque rápido entre coloraciones.

Su textura tipo cera se funde con el cabello, permite una aplicación fácil y precisa y ofrece cobertura instantánea con acabado natural. Práctico y versátil, se perfila como un aliado para quienes desean lucir impecables sin complicaciones.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/11/10022026-lanzamiento-del-nuevo-producto-freeze-hair-spray--colorfix-samil-mateo-dominici12-88bb77ce.jpg Cindy Julia, Dewi Peña y Elila Valdez (SAMIL MATEO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/11/10022026-lanzamiento-del-nuevo-producto-freeze-hair-spray--colorfix-samil-mateo-dominici5-56c37d54.jpg Yaneli Beltré fue la modelo para probar el spray para combatir el frizz y agregar brillo. (SAMIL MATEO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/11/10022026-lanzamiento-del-nuevo-producto-freeze-hair-spray--colorfix-samil-mateo-dominici18-bbf83cc4.jpg Katiana Mena y Pamela Tejeda. (SAMIL MATEO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/11/10022026-lanzamiento-del-nuevo-producto-freeze-hair-spray--colorfix-samil-mateo-dominici20-0b28e2af.jpg Lya Rosario y Victoria Moreno. (SAMIL MATEO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/11/10022026-lanzamiento-del-nuevo-producto-freeze-hair-spray--colorfix-samil-mateo-dominici21-94c114cb.jpg Carolina Minaya y Ana Abreu. (SAMIL MATEO) ‹ >