Heart Care Dominicana cambió 13 vidas en 48 horas con "Regálame un latido"

Eliany Mejía, cardióloga electrofisióloga, acompañada del equipo de médicos, luego de la jornada "Regálame un latido" de Heart Care Dominicana. ( FUENTE EXTERNA )

A veces, salvar una vida toma años de estudio; otras, apenas dos días intensos de entrega absoluta. Así ocurrió durante la jornada "Regálame un Latido", organizada por la Fundación Heart Care Dominicana junto a la Unidad Cardiovascular del Centro Médico Moderno (MCA).

Cada minuto cuenta

En solo 48 horas de trabajo ininterrumpido -desde que salió el sol hasta entrada la noche- un equipo médico local e internacional se concentró en un mismo propósito: devolver estabilidad, ritmo y esperanza a quienes vivían bajo la amenaza constante de una muerte súbita. Y lo lograron.

Trece pacientes de escasos recursos recibieron implantes de marcapasos, desfibriladores y dispositivos de resincronización cardíaca, tratamientos que, aunque vitales, suelen ser inaccesibles por su alto costo. Para ellos, no se trató solo de un procedimiento médico, sino de una nueva oportunidad para seguir aquí, con sus familias.

Pero la jornada no solo transformó historias personales. También dejó una huella en la medicina dominicana.

Durante esos días se realizó el primer implante local de un desfibrilador subcutáneo EMBLEM MRI S-ICD, donado por Boston Scientific, marcando un hito en la cardiología del país.

Detrás de cada intervención hubo manos expertas, pero también compromiso: médicos voluntarios, aliados internacionales y empresas del sector salud que apostaron por algo más grande que una cirugía: apostaron por vidas.

Hoy, gracias a ese esfuerzo colectivo, 13 familias pueden respirar con mayor tranquilidad. Porque a veces un latido no solo sostiene un cuerpo: también sostiene la esperanza.