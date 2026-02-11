Refidomsa rinde honores a los Padres de la Patria

Directivos, miembros del Consejo y ejecutivos de la Refinería Dominicana de Petróleo (Refidomsa) durante la ofrenda floral realizada en el Altar de la Patria, en honor a los Padres de la Patria, en el marco del Mes de la Patria. ( FUENTE EXTERNA )

La Refinería Dominicana de Petróleo (Refidomsa) ofreció una ofrenda floral en el Altar de la Patria, como muestra de respeto y compromiso con los valores que sustentan la identidad nacional.

El acto por el Mes de la Patria y el 182 aniversario de la Independencia Nacional, fue encabezado por Samuel Pereyra, presidente del Consejo de Administración de la empresa, acompañado por su esposa Noelia García de Pereyra, los miembros del consejo y ejecutivos de Refidomsa.

Pereyra destacó la importancia de honrar el legado de los padres fundadores y reafirmar el deber ciudadano desde las instituciones del Estado.

Pereyra señaló que la ceremonia simboliza el respeto a los ideales de libertad, soberanía y justicia que dieron origen a la República Dominicana, al tiempo que reafirmó el compromiso de Refidomsa de trabajar con responsabilidad, transparencia y visión de futuro, en coherencia con los valores heredados de los fundadores de la nación.

Asimismo, resaltó que, gracias a ese legado histórico, la República Dominicana es hoy una nación libre y democrática que avanza con paso firme hacia el progreso, fortaleciendo su institucionalidad y su Estado de derecho, bajo el liderazgo del presidente Luis Abinader.

Protocolo

Durante la ceremonia, directivos y colaboradores de la empresa depositaron la ofrenda floral y guardaron un momento de reflexión en honor a Juan Pablo Duarte, Francisco del Rosario Sánchez y Matías Ramón Mella.

Con esta actividad, Refidomsa reafirma su compromiso institucional, trabajando por el desarrollo del país y por un mejor futuro para las generaciones presentes y venideras, con la promoción de:

La conciencia cívica

El respeto a los símbolos patrios

a los símbolos patrios La preservación de la memoria histórica

Te puede interesar Refidomsa reconoce a 51 colaboradores por décadas de servicio