Posesiones imaginarias, un diálogo caribeño con el que ASR Galería celebra su 50 aniversario

ASR Galería celebró su 50 aniversario con una hermosa e interesante actividad, que incluyó el proyecto "Posesiones imaginarias", de Carlos Estrada.

"Así como Isaac Newton demostró la naturaleza de la luz y el color con un prisma de vidrio y agua, Monet la encontró en un estanque de nenúfares", es la frase compartida en la leyenda del equipo curatorial, para introducir una muestra que parte de una premisa clara: dejarse poseer por la luz.

De la decisión surgió a partir de un encuentro. De la conversación entre una idea inicial del artista Carlos Estrada de Zayas, su deseo de compartir un proceso creativo y la invitación de ASR Galería a celebrar su medio ciclo de historia con una experiencia colectiva.

Lo que comenzó como un proyecto individual, un diálogo con el impresionismo, terminó convirtiéndose en un laboratorio compartido, donde más de una veintena de artistas asumieron el reto de mirar hacia finales del siglo XIX desde la sensibilidad del siglo XXI.

Aquí, "posesión" no implica apropiación, sino trance perceptivo. Una invitación a experimentar, a pintar o construir sin certezas previas, a trabajar a la prima, a ensayar colores complementarios y aceptar el error como parte del proceso.

Un laboratorio de luz tropical

La actividad contó con la atracción artística deEudi Ramírez música con fututo taíno. En la muestra colectiva convergen 58 obras de arte.

Durante el evento, Diario Libre conversó con Paula Gómez, una de las curadoras de la muestra, quien explicó que todo comenzó en septiembre del año pasado, cuando Estrada de Zayas compartió su proyecto con Susy Guzmán.

"Ella le propuso convertirlo en un proyecto colectivo para celebrar el 50 aniversario de Arte San Ramón. A partir de ahí comenzó todo", relata Gómez.

Junto a la curadora cubana Patricia Silveiro Guzmán, y posteriormente con Gómez como co-curadora, el equipo inició un proceso de visitas a talleres, reflexión y experimentación. Desde octubre pasado, el proyecto se transformó en un ejercicio constante de diálogo.

"Ha sido más un laboratorio que una exposición tradicional. Un experimento, un juego. Porque es retador para un artista del siglo XXI entablar conversación con un movimiento de finales del XIX", afirma.

Pero si algo distingue a Posesiones imaginarias es su geografía. El impresionismo nació en París, bajo una luz europea muy distinta a la del Caribe. Aquí, en cambio, la reinterpretación se produce desde la intensidad tropical.

"Uno de los grandes aciertos es que estamos dialogando con el impresionismo desde nuestra luz. Eso nos conecta, de alguna manera, con la tradición de la Academia de la Luz Tropical creada por Adábal Cácer. No bajo sus preceptos, pero sí estableciendo un puente histórico", señala Gómez.

Más de 58 obras en clave contemporánea

El resultado es una experiencia colectiva, compuesta por más de 58 obras que atraviesan múltiples lenguajes: pintura al óleo y acrílica, dibujo, pastel, escultura, fotografía, ensamblaje, instalación, arte objeto e incluso performance.

Cada pieza conserva su individualidad, pero comparte un mismo pulso: la exploración de la luz como materia y concepto. Participan artistas como:

Carlos Estrada de Zayas

Adrián Socorro

Inés Tolentino

Aida Vásquez Yarull

Irene Sierra Carreño

Amalia Estrada Sierra

Iris Pérez

Amaya Salazar

Jesús Castell

Ana María Nardo

José Almonte

Ángel Urrely

José Levy

Antonio Martorell

José Pelletier

Mary Frances Attías

Claudio Sosa

Mayra Johnson

Federico Uribe

Olivia Torres Díaz

Fermín Ceballos

Pamela Rivera

Francisco Sánchez Guanabacoa

Scherezade García

Gabriela Armenteros Capano

Suamy Hernández

Ginny Taulé

Ysabela Coll

Iliana Emilia García

Obra de arte Luces del Poniente. Michelle Acevedo Bird, Irene Sierra Carreño y Amalia Estrada Sierra. Obra de la serie Bosque Místico. Mayra Johnson, Inéz Pérez, josé Almonte y Michelle Acevedo Bird. Hinya de Peña y Ramona Vanderlinde. La obra Elección de Vuelo. Pamela Rivera y Claudio Sosa.