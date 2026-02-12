Montblanc presenta su colección "Romeo y Julieta"

Grupo Bentrani se une a la celebración del Día de San Valentín, con la presentación de su colección "Romeo y Julieta" de Montblanc.

En ella, transforma la literatura en joya y la tragedia en símbolo de amor a través de una propuesta que rinde homenaje a una de las historias más universales de todos los tiempos.

Desde la boutique en Santo Domingo, Maite Grullón, explicó a Diario Libre, que es una fecha muy especial para celebrar una colección como esta", afirmó, al referirse a la inspiración que nace de la obra de William Shakespeare.

Esa historia que, en apenas siete días, narra el encuentro, el amor fulminante y el trágico destino de dos jóvenes marcados por el enfrentamiento de sus familias.

La colección toma como punto de partida ese instante decisivo del acto I, escena V, cuando Romeo y Julieta se conocen. Hasta entonces, Romeo suspiraba por otra joven y Julieta enfrentaba la imposición familiar de un matrimonio concertado con un hombre mayor.

Pero el amor a primera vista cambia el curso de sus vidas. Ese mismo día deciden desafiarlo todo, y así comienza una cadena de acontecimientos que desemboca en uno de los finales más emblemáticos de la literatura universal.

Montblanc traduce esa intensidad narrativa en diseño y artesanía. Cada pieza ha sido concebida como un fragmento simbólico del relato.

"Cada una de las piezas tiene detalles plasmados que cuentan alguna parte icónica de la historia", explica Grullón.

Entre los elementos más significativos destaca la representación tallada en resina preciosa del jardín de rosas de la casa de Julieta, un guiño poético al escenario de las confesiones y promesas.

También se integran las iniciales entrelazadas, R y J, como sello del vínculo indisoluble. Y en la mayoría de las piezas aparece el corazón atravesado por la daga, símbolo del desenlace trágico que sella su destino y convierte su amor en leyenda.

Una muestra llena de significado

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/13/img-20260212-wa0626-f0e28b1a.jpg Parte de la colección. (SAMIL MATEO)

La colección está compuesta por aproximadamente 12 piezas, divididas entre las líneas inspiradas en Romeo y en Julieta, cada una con matices que evocan la esencia de sus protagonistas. Se trata de objetos que, más que accesorios, funcionan como piezas de conversación, cargadas de significado y memoria literaria.

Como anticipo exclusivo, Grullón revela que en los próximos meses la casa lanzará una edición limitada de esta misma colección: una pieza especial de la que se producirán únicamente 715 unidades para todo el mundo.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/13/img-20260212-wa0631-9681d91c.jpg Alicia Gil, Felipe Rangel y Ricardo Jimeno. (SAMIL MATEO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/13/img-20260212-wa0611-4c324524.jpg Paulina Prazmowski Estephania Holsteinson. (SAMIL MATEO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/13/img-20260212-wa0627-7bae5058.jpg Luis Moquete y Diego Ordeix. (SAMIL MATEO) ‹ >