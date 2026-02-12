Sirena apuesta por la autenticidad en su Mes de la Belleza

A una semana de su inicio oficial, Sirena ofreció un adelanto exclusivo de lo que será su esperado Mes de la Belleza (MDB), una de las plataformas más sólidas y queridas por su comunidad.

Consistió en un encuentro íntimo, con una concurrencia mayoritariamente femenina, la marca reveló primicias, innovaciones y el concepto que marcará esta edición 2026. Diario Libre estuvo presente en esta experiencia en el hotel Hyatt Centric, que sirvió como antesala del lanzamiento formal, pautado para el sábado 21 de febrero.

La jornada permitió conocer de primera mano las grandes apuestas de este año: el estreno del podcast oficial del Mes de la Belleza, la presentación de Esentis, la nueva marca propia de bienestar de Sirena, así como innovaciones en cuidado capilar, maquillaje y herramientas de belleza.

No faltaron las pruebas de productos, dinámicas interactivas y obsequios para las invitadas.

Belleza que conecta y evoluciona

"MDB es nuestra apuesta por evolucionar la forma en que vivimos la belleza", expresó Carmen Julia Ángeles, directora de Publicidad de Grupo Ramos.

"Es una plataforma donde la belleza auténtica, diversa y creadora que nos define como dominicanos encuentra un escenario para conectar marcas, creadores de contenido y, sobre todo, comunidad, la que está aquí y la que está fuera, en experiencias reales e inclusivas".

Ángeles destacó la iniciativa "La belleza la creas tú", que ya ha impactado a 44 emprendedores locales, ofreciéndoles visibilidad, capacitación y una plataforma de crecimiento. "Ese es el corazón de este proyecto", afirmó.

Como parte de la expansión de la plataforma, este 21 de febrero se estrenará el podcast oficial del Mes de la Belleza. Su primera temporada estará dedicada a explorar la belleza en todas sus dimensiones, como un espacio para escuchar, aprender y compartir.

"Belleza a tu manera", el concepto 2026

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/12/whatsapp-image-2026-02-11-at-90030-pm-1-e63d3805.jpeg Durante el evento se destacó la importancia de una belleza . (SAMIL MATEO)

Por su parte, Jennifer Terrero, directora de Publicidad, explicó que MDB nació con la intención de crear un espacio cercano tanto para talentos como para clientes de alto valor.

"Más allá de métricas comerciales o descuentos, que siempre están presentes, lo que hemos construido es una comunidad que conecta vidas, alineada con nuestro propósito como Grupo Ramos de mejorar la vida de las personas", señaló.

El concepto de este año, "Belleza a tu manera", invita a replantear la relación con la imagen personal, lejos de estereotipos y presiones externas. "Hablamos mucho de belleza interior y de romper esquemas, pero todavía cargamos inseguridades. Este concepto es una invitación a vivir la belleza desde la autenticidad", reflexionó.

En el área de cuidado personal, Marjorie Yermenos adelantó importantes lanzamientos. Entre ellos, el agua lamelar de Gin Journey, un tratamiento capilar líquido 5 en 1 que promete controlar el frizz, hidratar profundamente, sellar la cutícula y aportar brillo desde el primer uso.

El cuidado masculino también gana protagonismo con la llegada de Rolda, marca especializada en cabello y barba con fórmulas aprobadas por barberos profesionales. Para los más pequeños, se suma Vigui Kids, línea capilar apta desde los seis meses de edad.

En maquillaje y cuidado facial, la propuesta se amplía con marcas enfocadas en herramientas de uso doméstico como mascarillas LED y dispositivos de estimulación capilar que elevan la experiencia de home care.

No faltan aliados tradicionales como L´Oréal, Dove, Capilo, Natural Way y Deya, mientras que en manicura y pedicura continúan impulsando el cuidado en casa con OPI y esmaltes de secado rápido de Vogue.

Uno de los momentos más esperados fue la presentación oficial de Esentis, la nueva marca propia de cuidado personal de Sirena, que fue presentada por Mariela Martínez.

"Más que una marca, Esentis es una promesa: la promesa de que el cuidado es bienestar, y el bienestar es una necesidad diaria", expresó Martínez. Tras dos años de investigación y desarrollo, la línea ofrece un portafolio integral para el cuidado del rostro, cabello y cuerpo, diseñado para acompañar la rutina cotidiana de manera significativa.

Luego fue abierto el espacio destinado a esta línea de bienestar y que con entusiasmo llenaron las presentes, a segundos de su anuncio.

Una celebración descentralizada

El evento central se realizará el sábado 21 de febrero en la tienda Sirena Luperón, con un formato más inmersivo y de día completo. La tienda Churchill, actualmente en proceso de remodelación, será escenario de futuras actividades cuando concluyan los trabajos.

Como novedad, este año el Mes de la Belleza también llegará al interior del país, con eventos en La Romana y Santiago, respondiendo a una solicitud constante de su comunidad.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/12/whatsapp-image-2026-02-11-at-90041-pm-47e36d3f.jpeg El espacio de Esentis fue la mejor excusa para los selfies. (SAMIL MATEO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/12/whatsapp-image-2026-02-11-at-90054-pm-81c8b76a.jpeg Arlyne Medina y Arlette Ferreira. (SAMIL MATEO) ‹ >