Embajada de RD en EE. UU. celebra recepción para dominicanos reconocidos en Dominicans On the Hill

El cónsul general de Nueva York, Jesús "Chu" Vásquez, la embajadora María Isabel Castillo Báez, y la viceministra Celinés Toribio, en la recepción celebrada en honor a los reconocidos en Dominicans On the Hill. ( FUENTE EXTERNA )

La Embajada de la República Dominicana en los Estados Unidos celebró una recepción en celebración de la octava edición de Dominicans On the Hill, una iniciativa emblemática que resalta el liderazgo, los aportes y la creciente influencia de la comunidad dominicana en los Estados Unidos.

La actividad fue encabezada por la embajadora María Isabel Castillo Báez, y reunió a líderes comunitarios, profesionales, funcionarios públicos, representantes del sector privado y miembros del cuerpo diplomático, en un espacio de reconocimiento y encuentro que fortalece los vínculos entre la República Dominicana y los Estados Unidos.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/13/photo-feb-10-2026-7-54-25-pm-f4800af8.jpg El congresista de Nueva York, Adriano Espaillat, dando el discurso de bienvenida. En la foto: la gobernadora Sabina Matos de Rhode Island y Joseline Peña-Melnyk, speaker of the house de Maryland. (FUENTE EXTERNA)

Durante la recepción, se puso de relieve el impacto positivo de los dominicanos y dominico-americanos en ámbitos clave como el servicio público, la salud, la seguridad, el emprendimiento, la cultura y el deporte, reafirmando el orgullo nacional y el compromiso con el desarrollo de comunidades más prósperas e inclusivas.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/13/photo-feb-10-2026-7-47-51-pm-e4774a0c.jpg Al fondo Joseline Peña-Melnyk, la dominicana 109na speaker of the house delegate de Maryland vestida de azul, y la gobernadora Sabina Matos de Rhode Island (vestida de naranja), junto al congresista Adriano Espaillat. (FUENTE EXTERNA)

Durante el evento, la embajadora Castillo Báez destacó que las extraordinarias contribuciones de los dominicanos y dominico-americanos en los Estados Unidos crean lazos de amistad entre nuestras naciones y enriquecen a las comunidades en todo el país y exhortó a que como dominicanos sigamos mostrando siempre lo mejor de quienes somos.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/13/photo-feb-10-2026-7-56-36-pm-b6b9571b.jpg Techy Fatule y Eugenia Jorge. (FUENTE EXTERNA)

Por su parte, el Congresista Espaillat expresó que "[...] desde su creación, este evento ha dado la bienvenida a cientos de líderes, profesionales, estudiantes y funcionarios electos de todo el país, para celebrar la creciente influencia, el notable impacto y el compromiso político de la comunidad dominicana [...]".

8 años de Dominicans On the Hill

Esta iniciativa se ha consolidado, a lo largo de sus ocho ediciones, como una plataforma de alto nivel para visibilizar el talento dominicano, fomentar el diálogo con tomadores de decisión y celebrar el papel fundamental de la diáspora en el fortalecimiento de las relaciones bilaterales entre ambos países.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/13/photo-feb-10-2026-8-06-11-pm-fba80978.jpg La embajadora María Isabel Castillo Báez junto a Negro Santos, creador del emblemático programa Santo Domingo Invita. (FUENTE EXTERNA)

Cuenta con el liderazgo y respaldo de figuras clave como el congresista Adriano Espaillat, primer dominicano-estadounidense electo al Congreso de los Estados Unidos.

La Embajada de la República Dominicana reiteró su compromiso de continuar impulsando iniciativas que reconozcan el liderazgo de la comunidad dominicana en el exterior y promuevan una imagen positiva, dinámica y diversa de la República Dominicana ante la sociedad estadounidense.

