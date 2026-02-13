El Instituto Oncológico Heriberto Pieter realiza Jornada de Cuidados Paliativos

Yosaira Moreta, Yomary Nuñez, Silvia de Peña, Breilin Hernández, Julio Ferreras, Elena Herrand, Ruth Castillo, Marielis Polanco y Anyelina Arias participaron en la actividad del IOHP. ( FUENTE EXTERNA )

Bajo el lema "Creando una nueva realidad paliativa", el Instituto de Oncología "Dr. Heriberto Pieter" (IOHP), hospital de la Liga Dominicana Contra el Cáncer realizó su 1era. Jornada de Cuidados Paliativos.

La apertura estuvo a cargo de la directora médico de ese centro especializado, doctora Rosa Haydeé Vassallo, quien destacó que ese tipo de eventos científicos contribuye con el desarrollo y la buena práctica en los cuidados paliativos para el bienestar del paciente oncológico.

El objetivo principal de esta actividad científica se centró en fortalecer las capacidades clínicas, éticas y formativas del personal médico y administrativo del IOHP en el abordaje integral del paciente oncológico en cuidados paliativos, desde un enfoque humanista y basado en la evidencia.

En la misma participaron representantes del Servicio Nacional de Salud (SNS) y la Sociedad Dominicana de Cuidados Paliativo y Manejo Intervencionista del Dolor Crónico (Domicuida), en la persona de su presidente, doctora Doris Sánchez.

Agenda del evento

Durante la actividad se desarrolló una extensa agenda científica, donde un equipo multidisciplinario de salud abordó temas como:

" Integración temprana de Cuidados Paliativos en Oncología", a cargo de la doctora Breilin Hernández , coordinadora de Cuidados Paliativos del IOHP , quien además es la vicepresidenta de Domicuida .

de en Oncología", a cargo de la , coordinadora de del , quien además es la . "La Formación Como Eje del Desarrollo de Servicios de Cuidados Paliativos en el Sistema de Salud", presentado por el doctor Julio Ferreras, coordinador docente de Cuidados Paliativos, entre otros.

La doctora Hernández habló sobre la importancia de los cuidados paliativos. "La integración temprana de los cuidados paliativos debe ser entendida como un componente esencial del tratamiento del cáncer y otras enfermedades graves. No se trata únicamente del final de la vida, sino de garantizar alivio del sufrimiento y apoyo continuo desde el diagnóstico", dijo.

Además, durante la jornada presentó la situación actual de los cuidados paliativos en República Dominicana, señalando la existencia de brechas importantes en el acceso a servicios especializados, formación de recursos humanos, disponibilidad de medicamentos esenciales para el manejo del dolor y desarrollo de políticas públicas que garanticen cobertura equitativa en todo el territorio nacional.