LLYC nombra a Ibo Sanz COO Global de Marketing Solutions

Ibo Sanz asume como COO Global de Marketing Solutions para potenciar la IA en LLYC. ( FUENTE EXTERNA )

LLYC ha nombrado a Ibo Sanz nuevo Chief Operating Officer (COO) Global de Marketing Solutions.

Con esta nueva posición la compañía potencia su capacidad para acompañar a los clientes en los desafíos que representan los ecosistemas de la IA y en la excelencia operativa. La firma se consolida así como un socio estratégico que ofrece soluciones escalables y una visión de negocio adaptada a los retos de la próxima década.

Desde su incorporación a LLYC en 2021, Ibo ha liderado con éxito la transformación de soluciones y el desarrollo del negocio de IA de la compañía.

Ahora será el nexo de unión entre la innovación de vanguardia y la solvencia en la ejecución, asegurando que el crecimiento de la unidad de Marketing Solutions esté respaldado por el rigor financiero y los procesos simplificados y efectivos.

"Durante el último año hemos constatado, junto a nuestros clientes, cómo ha cambiado el modelo de decisión de sus stakeholders. Hoy nos enfrentamos a un proceso híbrido que combina el pensamiento humano —rápido y lento— con el cerebro artificial. El objetivo ahora es escalar el éxito logrado en este ecosistema, transformando nuestra forma de trabajar en todas nuestras especialidades y geografías para multiplicar la eficacia de nuestros clientes", asegura Ibo Sanz.

Para ello aplicará una hoja de ruta centrada en tres pilares estratégicos que redefinirán el servicio al cliente:

Crecimiento (Estrategia de Mercado Dual MarComms): LLYC evoluciona sus modelos de Go-to-Market para prosperar en un entorno donde las decisiones de consumo comienzan tanto en interacciones humanas como en plataformas de IA .

(Estrategia de Mercado Dual MarComms): evoluciona sus modelos de para prosperar en un entorno donde las decisiones de consumo comienzan tanto en interacciones humanas como en plataformas de . Margen ( Excelencia Operativa vía IA ): Implementación de soluciones propias para optimizar la cadena de valor —desde la investigación y creación de contenidos hasta el compliance— garantizando calidad y eficiencia mediante tecnología .

( vía ): Implementación de soluciones propias para optimizar la cadena de valor —desde la investigación y creación de contenidos hasta el compliance— garantizando calidad y eficiencia mediante . Organización (Modelo Operativo Cross-Regional): Simplificación de la estructura para combinar la agilidad local con capacidades globales de IA, asegurando consistencia en el servicio en todos los mercados.

Para Adolfo Corujo, CEO Global de Marketing Solutions de LLYC: "Con esta nueva estructura, no solo simplificamos nuestras operaciones, sino que nos posicionamos a la vanguardia de la industria donde la IA ya no es un extra, sino el núcleo de la estrategia. Nuestra prioridad es ser una organización más integrada y orientada al futuro, capaz de entregar un impacto medible y una innovación constante para nuestros clientes".

Sobre Ibo Sanz

Ibo es Bachelor of Business Administration por la Rotterdam Business School. Además, cuenta con una certificación por la Universidad de Helsinki en AI Elements. Antes de incorporarse a LLYC acumuló más de 20 años de experiencia profesional en la transformación del sector de las telecomunicaciones.

Durante sus 8 años en Telefónica, impulsó la propuesta de Internet del grupo y participó en el proceso de cambio del modelo de negocio de voz a datos. En los 11 años que estuvo en Vodafone, lideró la incorporación de soluciones y plataformas tecnológicas en los servicios de m-commerce dirigidos a su base de clientes.

Además estuvo en la firma líder en investigación y asesoramiento tecnológico Gartner donde trabajó cómo senior director analyst en el impacto de la disrupción tecnológica en la cuenta de resultados de empresas en diferentes sectores.

Acerca de LLYC

LLYC es el socio global de confianza en Marketing y Asuntos Corporativos. En un mundo en constante cambio, ayudamos a los líderes empresariales a dar forma al futuro.

Reunimos mentes excepcionales que combinan el arte de la creatividad, la comunicación y la influencia con la ciencia de los datos para guiar el cambio, fortalecer la reputación y tomar las decisiones correctas.

Fundada en 1995, la compañía cuenta con más de 1,300 profesionales en 28 centros de talento distribuidos por Europa, Estados Unidos y América Latina. LLYC es considerada una de las 35 compañías independientes más grandes del mundo en su sector, según los rankings de PRWeek y PRovoke.