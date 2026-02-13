Playa Nueva Romana inaugura su primer parque canino: The Paw Zone

Rossy Santana, Lady Diana Martínez y Adriana Jiménez participaron en la inauguración del parque canino The Paw Zone en Playa Nueva Romana. ( FUENTE EXTERNA )

Playa Nueva Romana anuncia con orgullo la apertura oficial de The Paw Zone, su nuevo parque canino, un espacio especialmente diseñado para que las mascotas disfruten de actividades al aire libre en un entorno seguro, moderno y adaptado a sus necesidades.

The Paw Zone nace como parte del compromiso de Playa Nueva Romana con el bienestar integral de sus residentes y visitantes, promoviendo un estilo de vida activo, la convivencia responsable y el fortalecimiento del vínculo entre las personas y sus mascotas.

Este nuevo parque ofrece áreas amplias para el esparcimiento canino, zonas de juego, espacios de descanso y un diseño pensado para garantizar seguridad y comodidad tanto para los perros como para sus dueños.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/13/dashira-perez-sol-juneilis-hernandez-milly-yudelka-burgos-y-keillor-9ac0dd36.jpg Dashira Perez, Sol, Juneilis Hernández, Milly, Yudelka Burgos y Keillor. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/13/frederick-reyes-ethan-reyes-ginger-mariam-reyes-jadelyn-reyes-y-jade-reyes-702058ee.jpg Frederick Reyes, Ethan Reyes, Ginger, Mariam Reyes, Jadelyn Reyes y Jade Reyes. (FUENTE EXTERNA) ‹ >

"La apertura de The Paw Zone representa un paso más en nuestra visión de crear una comunidad inclusiva, familiar y pet-friendly, donde cada miembro del hogar, incluyendo las mascotas, tenga espacios adecuados para disfrutar", expresó Lady Diana Martínez, Gerente Comercial de Playa Nueva Romana

Durante la actividad de inauguración los propietarios, residentes e invitados especiales disfrutaron de una jornada pensada para el disfrute de las mascotas y sus propietarios que incluyó degustación de snacks y estación de helados para los caninos, charla veterinaria sobre el cuidado responsable de los animales, además de souvenirs y otras sorpresas preparadas por los patrocinadores de esta apertura.

Ubicado dentro de Playa Nueva Romana, en el residencial Bonaire, The Paw Zone se convierte en un punto de encuentro para los amantes de los animales, fomentando la socialización canina y el uso responsable de espacios comunes en un ambiente natural, seguro y bien cuidado.

Con esta iniciativa, Playa Nueva Romana reafirma su Estilo de Vivir bajo su liderazgo como un destino residencial y turístico innovador, que integra calidad de vida, naturaleza y servicios pensados para toda la familia.

Acerca de Playa Nueva Romana

Playa Nueva Romana es un residencial de lujo ubicado en La Romana, República Dominicana. Se trata de uno de los desarrollos inmobiliarios que conforman la división de Real Estate & Golf de Piñero.

El complejo, uno de los más exclusivos del país, cuenta con una extensión que supera las 600 hectáreas y alrededor de 230 residencias en las que el confort, la eficiencia y la seguridad son la prioridad para sus cerca de 700 residentes de origen dominicano, estadounidense, español y latinoamericano.

La zona residencial está construida alrededor de Golf PGA Ocean´s 4 que cuenta con un total de 27 hoyos repartidos en dos espectaculares campos de golf, uno de 18 hoyos par 72 y otro "executive" de 9 hoyos, par 3.

Acerca de Piñero

Piñero es un ecosistema empresarial focalizado en el desarrollo y gestión turística y de bienes raíces que persigue convertirse en un referente internacional a través de un modelo de negocio que maximiza sinergias y cuida de cada momento.

Fundado en 1975 por Pablo Piñero, actualmente está presidido por Isabel García Lorca y liderado desde 2017 por Encarna Piñero, como Global CEO. Con más de 50 años de historia, la compañía busca, a través de un enfoque regenerativo, un impacto positivo y duradero en los entornos y comunidades donde opera.

Asimismo, cuenta con cuatro divisiones de negocio:

Hospitality , con 25 hoteles en propiedad en España, México, República Dominicana y Jamaica, gestionados bajo diferentes modelos.

, con 25 hoteles en propiedad en España, México, República Dominicana y Jamaica, gestionados bajo diferentes modelos. Real Estate & Golf, que desarrolla comunidades residenciales de alto nivel y opera campos de golf acreditados por la PGA of America en México y República Dominicana.

residenciales de alto nivel y opera campos de golf acreditados por la PGA of America en México y República Dominicana. Travel , liderada por Soltour como turoperador independiente referente en España y Portugal.

, liderada por Soltour como turoperador independiente referente en España y Portugal. Mobility, que ofrece soluciones de transporte terrestre y marítimo innovadoras y sostenibles que complementan la oferta.