Anuncian construcción Clínica Abreu CDD en Downtown Punta Cana

La Clínica Abreu CDD y Downtown Punta Cana anunciaron una alianza estratégica para la construcción y puesta en funcionamiento de un moderno Centro de Urgencias e Imágenes Diagnósticas, como ancla de un circuito integral de salud dentro del Centro Turístico Downtown (CTD).

La iniciativa responde al acelerado crecimiento urbano, turístico y poblacional de la región Este, y representa un hito para la infraestructura sanitaria de Punta Cana, reafirmando su evolución hacia una ciudad en consolidación con exigencias propias de grandes centros urbanos.

Los ejecutivos destacaron que la disponibilidad de servicios esenciales como salud de alta calidad se ha convertido en un factor decisivo que impulsa la demanda residencial, eleva la plusvalía y fortalece la confianza del inversionista.

En ese sentido, la llegada de Clínica Abreu CDD, reconocida por su trayectoria, estándares clínicos y capacidad tecnológica, posiciona a Downtown Punta Cana como un desarrollo con respaldo real para residentes, visitantes y el ecosistema empresarial.

Asimismo, se enfatizó que contar con un centro médico moderno dentro de un desarrollo urbano no solo garantiza respuesta oportuna ante emergencias y diagnósticos precisos, sino que también se convierte en un componente estratégico para atraer y retener talento humano calificado, indispensable para sostener el crecimiento hotelero, comercial y turístico de la zona.

Salud de calidad

Durante el anuncio se informó que el Centro Turístico Downtown abarca una extensión de 38,000 metros cuadrados, incluyendo una torre de parqueo de cinco niveles con acceso directo. El proyecto contará además con un área destinada a consultorios y unidades médicas disponibles para venta y alquiler, promoviendo la incorporación de especialistas y grupos médicos.

De igual manera, se anunció que esta iniciativa ya contempla la incorporación progresiva de servicios complementarios esenciales como laboratorios clínicos, diálisis, rehabilitación y otras especialidades médicas de reconocida trayectoria a nivel nacional, cuyos detalles y marcas aliadas serán dados a conocer próximamente a través de los canales oficiales y redes sociales del proyecto.

El ejecutivo Luis Francis Villegas indicó que esta alianza responde a una visión de largo plazo orientada a elevar los estándares de bienestar y desarrollo responsable en la región Este.

Jesús Fernández, presidente Ejecutivo de Clínica Abreu CDD, afirmó que la salud de calidad se ha convertido en un elemento determinante para invertir, vivir y establecer residencia principal en una ciudad que crece aceleradamente.

El nuevo centro contará con tecnología médica avanzada, protocolos estrictos de calidad y un equipo profesional de amplia trayectoria, fortaleciendo la capacidad de respuesta sanitaria en una zona que recibe más de 6 millones de turistas al año y alberga más de 250 mil residentes permanentes.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/16/jesus-francis-javier-espitia-ricardo-florentino-y-alger-santos-81366055.jpg Jesus Francis, Javier Espitia, Ricardo Florentino y Alger Santos. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/16/leovigildo-lavandier-y-luis-francis-moreno-2d539442.jpg Leovigildo Lavandier y Luis Francis Moreno. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/16/mariano-moreno-y-ariel-perez-b00ac292.jpg Mariano Moreno y Ariel Pérez. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/16/francina-socias-702c67c3.jpeg Francina Socías. (FUENTE EXTERNA) ‹ >