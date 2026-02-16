Estrenan "La Gran Oportunidad", documental que propone una reflexión sobre la esencia de RD

Yanira Lara, José Mármol y Soraya Lara de Mármol estuvieron presentes en el estrenos del documental "La Gran Oportunidad". ( FUENTE EXTERNA )

Con una concurrida asistencia de destacadas personalidades de distintos ámbitos de la vida nacional, fue celebrado el estreno del documental "La Gran Oportunidad", una producción de RD Positiva concebida a partir de una idea original de su fundador y coordinador, Luis Emilio Molina.

La obra, concebida como un espacio de conciencia colectiva, diálogo ciudadano y compromiso social, fue presentada en la Sala Principal del Teatro Nacional Eduardo Brito.

La actividad transcurrió en un ambiente de expectativa, alegría y reflexión, marcado por el interés que ha generado esta propuesta audiovisual, que través de testimonios, análisis y experiencias personales ofrece una mirada crítica y propositiva sobre la realidad del país, invitando al espectador no solo a cuestionar el presente, sino también a asumir un compromiso activo en la construcción de un mejor futuro.

Dirigido y producido por Jason Blanco, este documental propone una profunda reflexión sobre la República Dominicana que fuimos, la que somos y la que podemos llegar a ser, a partir de una mirada plural, crítica y constructiva sobre los desafíos sociales, culturales y humanos que enfrenta la nación.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/16/2-nika-shokalskaya-natalia-molina-luis-e-molina-y-marivell-contreras-f0b50454.jpg Nika Shokalskaya, Natalia Molina, Luis E. Molina y Marivell Contreras. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/16/3-aylin-marcelo-ivann-gaton-nieves-peguero-y-glenys-gonzalez-763897f1.jpg Aylin Marcelo, Ivánn Gatón, Nieves Peguero y Glenys González. (FUENTE EXTERNA) ‹ >

Esta producción audiovisual reúne las voces de 24 personalidades influyentes del ámbito cultural, académico, periodístico y social, entre ellas: Iván Gatón, Edis Sánchez, Freddy Ginebra, Kin Sánchez, Marivell Contreras, José Mármol, Yvonne Núñez, Melvin Peña, Miralba Ruiz, Marien Capitán, Alfonso Quiñones, Vicente Vargas, Soraya Lara, Aquiles Correa, Denisse Espaillat, Ricardo Nieves, Cornelia Margarita, Noel Giraldi, José Cuello, Daniel Pou, Jesús Moreno, Mite Nishio, Ángel Rosario y Eduardo Valcárcel.

Cada uno de los participantes ofrece su perspectiva sobre el papel de la ciudadanía, la identidad nacional y la responsabilidad colectiva en la construcción de una República Dominicana más justa, consciente y solidaria.

Una mirada profunda a nuestra realidad

Luis Emilio Molina, productor e ideólogo del proyecto, afirmó que "La Gran Oportunidad" es una serie compuesta por tres documentales que exploran, de manera progresiva la República Dominicana que fue, la que es y la que podría llegar a ser.

"Esta primera entrega marca el inicio de una trilogía concebida como una herramienta de reflexión nacional", comentó el productor.

Asimismo, Molina anunció que los documentales serán distribuidos en plataformas de streaming, a la vez, que serán difundidos a través de redes sociales y en todos los medios que estén disponibles para proyectarlo.

Para los fines, pondrán en marcha una amplia campaña de comunicación y publicidad, con el respaldo de personas y sectores comprometidos con una mejor República Dominicana.

Molina precisó además que "La Gran Oportunidad" es, ante todo, un documento que llama a la reflexión, y aclaró que no ataca a ningún grupo social, partido político ni corriente ideológica.

En ese orden, destacó que el propósito no es señalar ni confrontar, sino invitar a pensar, dejando en manos de cada espectador la responsabilidad de reflexionar sobre la República Dominicana que desea construir, desde la conciencia individual y el compromiso colectivo.

Además, Molina agradeció a las personalidades que participaron por su tiempo, generosidad intelectual y compromiso con el país, y anunció que en las próximas entregas se ampliará aún más esta visión de país, reafirmando que la meta del proyecto es utilizar el cine y sus múltiples plataformas como una herramienta activa para la construcción de una mejor República Dominicana.