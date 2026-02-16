Estrella Galicia presenta al público dominicano la experiencia de su cerveza en barril

Alejandra Valverde, Gonzalo Font y María Laura Guitérrez participaron en la actividad de Estrella Galicia. ( FUENTE EXTERNA )

Estrella Galicia de la mano de Manuel González Cuesta, su distribuidor en el país, introduce oficialmente su servicio de cerveza en barril, una propuesta que responde al compromiso de la marca por ofrecer una experiencia más fresca, rica en matices y plenamente alineada con su tradición de elaboración "a fuego lento".

La llegada del barril de Estrella Galicia permite a los consumidores dominicanos descubrir en su estado ideal la esencia de esta cerveza española, directamente desde Galicia hasta su copa. A través de este formato, la marca expresa todo su carácter: un sabor auténtico, una tradición cervecera centenaria y la excelencia en cada detalle.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/16/estella-galicia-b3cb25c6.jpg

Representantes de Hijos de Rivera compartieron la visión detrás de este hito para la marca. Entre ellos se encontraba Gonzalo Font, Manager para Centroamérica y el Caribe, quien destacó la importancia de acercar al mercado dominicano la experiencia del servicio perfecto de caña y la frescura incomparable de una Estrella Galicia recién tirada.

Una experiencia pensada para el consumidor dominicano

La incorporación del barril refuerza la filosofía artesana de Estrella Galicia, un enfoque que ha sido clave en la construcción de su posicionamiento en República Dominicana. Su portafolio, que incluye Estrella Galicia, 1906 Reserva Especial y variedades sin alcohol, ha sido ampliamente aceptado por consumidores y establecimientos.

Hoy, Estrella Galicia cuenta con una presencia sólida en los principales retailers y restaurantes del país, consolidándose como una referencia dentro de las cervezas internacionales preferidas por el público dominicano.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/16/estrella-galicia-02b0975e.jpg

En esta primera etapa, la cerveza en barril estará disponible inicialmente en los siguientes puntos:

Casa Mencía

Cultura Cervecera de Evaristo Morales

Centro Asturiano

Una estrategia de crecimiento sostenido

La introducción del servicio en barril refuerza la estrategia de Estrella Galicia de continuar expandiendo su oferta y creando conexiones más profundas con el mercado dominicano. De la mano de su distribuidor Manuel González Cuesta, la marca mantiene un crecimiento constante y una presencia cada vez más relevante en el país.

Sobre Estrella Galicia

Fundada en 1906 en A Coruña, España, Estrella Galicia es reconocida globalmente por su carácter artesanal, su apuesta por la calidad y su identidad distintiva.

Forma parte de la Corporación Hijos de Rivera, una empresa familiar con más de 117 años de tradición cervecera dedicada a producir cervezas de excelencia que destacan por su sabor y autenticidad.