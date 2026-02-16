Melkis Díaz abre nueva boutique en Acrópolis Center

La diseñadora dominicana Melkis Díaz está de fiesta por sus 25 años en el mercado. Parte de su festejo incluye la apertura de una nueva boutique, que quedó formalmente inaugurada en Acrópolis Business Mall.

El espacio, concebido como un concepto integral, reúne alta costura, diseño a la medida y una propuesta contemporánea que responde a las necesidades del vestir actual. Allí convergen piezas "made to measure" para galas para toda ocasión y uniformes ejecutivos desarrollados bajo una estética elegante, funcional y moderna.

La boutique también alberga una línea ready to wear, pensada para mujeres que lideran con carácter, seguridad y estilo propio. Cada creación lleva el sello distintivo de la diseñadora: excelencia en la confección, atención minuciosa al detalle y una profunda conexión con la historia de cada cliente.

Aunque ahora celebra un cuarto de siglo en el mercado formal, la historia de Melkis Díaz comenzó mucho antes. A los nueve años, en el taller de su hermana Flavia, entre velos, hilos y telas, descubrió una pasión que marcaría su destino, contó Díaz, durante el acto en el atrio del centro comercial.

"Mi pasión por la moda no nació en una pasarela ni en un gran atelier", comparte. "Nació en la intimidad de un taller, en medio de sueños pequeños que Dios fue transformando en propósito".

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/16/12022025-inauguracion-de-la-nueva-boutique-y-25-anos-de-trayectoria-melkis-diaz-samil-mateo-dominici36-fd0abec3.jpg La actividad incluyó un desfile. (SAMIL MATEO)

Su trayectoria ha estado marcada por la constancia y también por los aprendizajes que deja el camino: entender que no todos los que comienzan contigo terminan contigo; aprender a soltar, a confiar y a continuar incluso cuando el corazón necesita pausa.

"En estos veinticinco años aprendí que la industria exige carácter, disciplina y visión. Pero, sobre todo, aprendí que Dios ha sido fiel siempre", afirma.

Símbolo de madurez

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/16/12022025-inauguracion-de-la-nueva-boutique-y-25-anos-de-trayectoria-melkis-diaz-samil-mateo-dominici45-8682bf71.jpg Melkis Díaz durante el corte de cinta, junto a las modelos que desfilaron la colección especial. (SAMIL MATEO)

La nueva boutique simboliza una etapa de madurez creativa y proyección futura. Es un punto de encuentro entre arte, elegancia y visión empresarial; una declaración de que la excelencia y la fe pueden caminar de la mano, y de que el trabajo, cuando se hace con integridad, trasciende el negocio para convertirse en legado.

"Vale la pena insistir. Vale la pena hacer las cosas bien", expresó con convicción. "Todo lo que he construido y todo lo que viene no es casualidad. Es el resultado de caer, levantarme y nunca soltar la mano de Dios".

La velada incluyó un desfile de moda y el simbólico corte de cinta que dio paso a un recorrido por las instalaciones de la tienda.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/16/12022025-inauguracion-de-la-nueva-boutique-y-25-anos-de-trayectoria-melkis-diaz-samil-mateo-dominici3-d0759311.jpg Rachel Pimentel, Guarina Conde y Carlota Sanlley. (SAMIL MATEO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/16/12022025-inauguracion-de-la-nueva-boutique-y-25-anos-de-trayectoria-melkis-diaz-samil-mateo-dominici5-324e3d58.jpg Leonel Lirio, Socrates McKinney y Pedro Vargas. (SAMIL MATEO) ‹ >