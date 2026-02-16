Seguros Sura reconoce a asesores destacados

Seguros Sura llevó a cabo el Cóctel de Premiación de la Convención 2026, un encuentro exclusivo en el que se honró a los asesores que alcanzaron sus metas y aseguraron su lugar en uno de los eventos más esperados del año.

El programa de incentivos que da paso a la Convención 2026 reconoce a los asesores que, a lo largo del año, alcanzaron metas comerciales y de servicio alineadas a los valores de la compañía, impactando positivamente la experiencia de miles de clientes en todo el país.

Más que un evento social, esta velada representó un homenaje al esfuerzo, la constancia y la disciplina demostrados durante un 2025 retador, pero lleno de aprendizajes y grandes logros. Cada asesor reconocido es reflejo de una cultura que valora la excelencia, el compromiso y la pasión por hacer las cosas bien.

La Convención 2026 ha sido concebida como una experiencia integral que combina reconocimiento, aprendizaje e inspiración, diseñada para seguir fortaleciendo el liderazgo y la visión de futuro de la red de asesores de Seguros SURA.

Durante el cóctel, se destacó el desempeño de quienes, con visión y perseverancia, hicieron posible resultados sobresalientes, reafirmando así una filosofía de crecimiento continuo y superación constante.

Asimismo, se compartieron los detalles oficiales de la Convención 2026, permitiendo que los ganadores comiencen a vivir, desde ahora, la experiencia del viaje que se han ganado con su trabajo.

"En Seguros Sura creemos firmemente en reconocer el esfuerzo sostenido y el compromiso con la excelencia. Esta convención es el reflejo de una cultura que impulsa a nuestros asesores a crecer, superarse y construir relaciones de largo plazo con sus clientes", expresó James García, presidente ejecutivo de Seguros SURA en República Dominicana.

Nueva etapa

Este cóctel de premiación marca simbólicamente el inicio de una nueva etapa, donde el éxito alcanzado se transforma en motivación e inspiración para seguir elevando los estándares. Una noche para brindar por los objetivos cumplidos, fortalecer el sentido de pertenencia y proyectar, con entusiasmo, todo lo que está por venir.

Este tipo de iniciativas forman parte del compromiso de Seguros Sura con una cultura organizacional centrada en las personas, donde el reconocimiento oportuno y la coherencia entre propósito, estrategia y ejecución son pilares fundamentales.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/16/alejandro-gonzalez-y-alejandra-gonzalez-b155e520.jpeg Alejandro González y Alejandra González. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/16/eddy-cabrera-jhonny-harper-jose-agustin-cepeda-1a9ffae8.jpeg Eddy Cabrera, Jhonny Harper José y Agustn Cepeda. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/16/ramon-caceres-farid-abud-emilio-vasquez-b894a9dc.jpeg Ramón Cáceres Farid Abud Emilio Vásquez. (FUENTE EXTERNA) ‹ >