Ana Mercy Otáñez pone en circulación en Cotuí su libro "Una luz que nunca se apaga"

La Universidad Tecnológica del Cibao Oriental (Uteco) y el Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), Seccional Sánchez Ramírez, la comunicadora, periodista y autora Ana Mercy Otáñez puso en circulación su libro "Una luz que nunca se apaga", en el marco del 44 aniversario de esa casa de altos estudios.

La actividad, celebrada en Cotuí, tierra natal de la autora, reunió a autoridades provinciales, académicos, periodistas, comunicadores, familiares, amigos y miembros de la comunidad, en una jornada cultural cargada de sensibilidad, reflexión y profundo contenido humano.

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de la ingeniera Marilyn Díaz, rectora de UTECO, quien destacó la importancia de respaldar iniciativas culturales y literarias que promuevan la reflexión, la resiliencia y el poder transformador de la palabra.

La semblanza de la autora fue leída por la presidenta del CDP Seccional Sánchez Ramírez, quien resaltó la trayectoria profesional de Ana Mercy Otáñez en los principales medios de comunicación del país, así como su dimensión humana, marcada por la vocación de servicio, la fe y el compromiso de inspirar desde la autenticidad.

Asimismo, el prólogo del libro fue leído por la abogada y política Virmania Arzeno, quien ofreció una reflexión cargada de sensibilidad y profundidad sobre el contenido de la obra, destacando su valor testimonial y espiritual , así como su aporte a la literatura inspiracional dominicana.

"Una luz que nunca se apaga"

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/17/73a17b6a-beed-4a45-85d7-96f0b63fa79c-4199079e.jpeg Marilyn Díaz, Ana Mercy Otáñez y Maxiel Jerez. (FUENTE EXTERNA)

Es un testimonio íntimo sobre la pérdida y el duelo; un relato sobre el amor que trasciende la ausencia y la capacidad del ser humano de reconstruirse desde la fe, la memoria y el amor.

A través de sus páginas, la autora comparte su experiencia personal con el propósito de acompañar a otros, ofreciendo palabras que orientan, abrazan y siembran esperanza.

Durante su intervención, Ana Mercy Otáñez explicó que la obra está basada en hechos reales ocurridos hace más de 30 años en Cotuí y que, tras el nacimiento de su hija, se extienden hasta la ciudad de Santo Domingo.

La jornada incluyó la puesta en circulación oficial del libro y concluyó con un espacio de firma y encuentro cercano con los asistentes.

En el desarrollo de la actividad, la autora recibió un reconocimiento por parte del CDP Sánchez Ramírez por su destacada trayectoria en el periodismo nacional, su sólido desempeño como líder de opinión y su firme compromiso con un ejercicio ético y responsable al servicio de la sociedad, constituyéndose en un orgullo para la provincia y para los periodistas de esta seccional.

La actividad se realizó en el Salón Jacobo Sánchez José de la Biblioteca Rogelio Delgado Bogaert, en las instalaciones de UTECO.

Ana Mercy Otáñez es periodista, conferencista y autora dominicana, reconocida por su trayectoria en los medios de comunicación y su vocación de inspirar desde la resiliencia, la autenticidad, el servicio y el propósito.